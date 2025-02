Shakira suspende su concierto en Lima: ¿qué ocurrió?

Shakira, la famosa cantante colombiana, tuvo que ser hospitalizada en Lima debido a un dolor abdominal, lo que obligó a cancelar el concierto que iba a ofrecer este domingo 16 de febrero de 2025 en el Estadio Nacional de la capital peruana.

A través de su cuenta en la red social X, Shakira comunicó a sus seguidores: "Lamento informarles que anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento". La artista también explicó que los médicos le informaron que no estaba en condiciones de ofrecer el espectáculo previsto para esa noche.

Shakira saludando seguidores a su llegada este sábado al aeropuerto Jorge Chávez de Lima (Perú). EFE

"Estoy muy triste de no poder subir al escenario hoy. He estado con mucha emoción e ilusión por reencontrarme con mi querido público peruano", escribió la cantante, mostrando su pesar por no poder cumplir con su cita.

La cantante promete reprogramar su show y agradece la comprensión de sus seguidores

Shakira, quien llegó a Lima el pasado viernes, expresó su esperanza de poder presentarse en su segundo concierto programado para este lunes, y señaló que espera poder reprogramar el primer show tan pronto como sea posible. "Mi equipo y el promotor ya están trabajando en una nueva fecha para comunicarles", detalló.

Agradeció el apoyo y comprensión de sus seguidores peruanos, quienes agotaron las entradas para ambos conciertos, y subrayó la importancia de ofrecerles el espectáculo pendiente en cuanto su salud se lo permita.

Medios locales informaron que la artista fue ingresada durante la madrugada de este domingo en una clínica de Lima, donde se le diagnosticó un cuadro de gastritis.

