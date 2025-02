Génesis Casanova y 'el gringo': la historia de amor que promueve Ecuador al mundo

Dicen que el amor llega cuando menos lo esperamos, y Génesis Casanova lo sabe bien. Apasionada por el turismo y la aventura, disfrutaba de su soltería sin imaginar que un encuentro casual con 'el gringo' marcaría el inicio de una gran historia. Hoy, su romance no solo ha cautivado a miles en redes, sino que también se ha convertido en una forma única de mostrar la belleza de Ecuador al mundo.

La visita del estadounidense ha dado vida a Unlocking Ecuador, una serie compartida en las cuentas de TikTok e Instagram de Génesis, donde documenta sus aventuras explorando el país junto a su enamorado. A medida que recorren Ecuador, ella le ayuda a "desbloquear" los destinos imperdibles, capturando la esencia de cada lugar con un enfoque fresco y auténtico.

@genecasanova7 Aquí tratando de representar a mi país como se debe 🇪🇨💜 ♬ original sound - Génesis Casanova

De manera creativa, la guayaquileña le entregó un mapa de Ecuador a 'el gringo', permitiéndole marcar su recorrido pegando stickers de las provincias que visita, convirtiendo su viaje en una experiencia interactiva y memorable. Génesis recalcó que su enamorado no conocía los detalles de la travesía que iban a emprender, por lo que le preparó pistas que se plasmaron mediante raspaditas.

El interactivo mapa de Ecuador que recibió 'el gringo' para 'desbloquear' las provincias que visitó. Cortesía.

¿Cómo se conocieron? Un encuentro digno de película

Todo comenzó un miércoles 1 de mayo de 2024, en la reconocida cadena de restaurantes Hooters, en Tampa (Florida), ciudad natal de 'el gringo'. En una entrevista para Diario EXPRESO, Génesis recuerda aquel momento que marcó el inicio de su historia.

Recién llegada de competir en el Mundial de Cheerleading en Orlando, decidió tomarse una semana de descanso con amigos, sin imaginar que el destino le tenía preparada una sorpresa. Mientras tomaba una foto al letrero del restaurante, el universo jugaba sus cartas. Cuando ingresó, su lugar en la mesa ya estaba decidido por sus amigos, justo diagonal a quien después se convertiría en su compañero de aventuras: "Entré, lo vi, él me vio y así empezó todo", recuerda.

De un viaje romántico a la viralidad

La creadora de contenido cuenta que, desde el primer momento, 'el gringo' ya tenía todo para volverse viral. El sábado 28 de diciembre, apenas aterrizó en Guayaquil tras su vuelo proveniente de Estados Unidos, el periodista José Delgado los abordó a la salida del aeropuerto. Ese inesperado encuentro le dio a Génesis la oportunidad perfecta para compartir un video en redes sociales, que no tardó en hacerse viral.

Durante su estadía en Ecuador, que se extendió hasta el 6 de enero de 2025, Génesis organizó para su enamorado un tour inolvidable con una propuesta interactiva y creativa. A través de un mapa, diseñado como un juego de raspaditas, él podía descubrir de forma dinámica los destinos sorpresa que lo llevarían a recorrer la impresionante diversidad del país. Desde las paradisíacas playas de la Costa, pasando por las majestuosas montañas de la Sierra, hasta adentrarse en la Amazonía ecuatoriana, cada destino revelado añadía emoción a la aventura, dejando a su pareja cautivada con la riqueza natural y cultural del Ecuador.

La pareja realizó canopy en Baños de Agua Santa, provincia de Tungurahua. Cortesía.

"Ayampe (provincia de Manabí) fue el destino que más amó. El que lo sorprendió de manera especial fue la Amazonía, lo cual me encantó porque es mi región favorita de Ecuador; le impactó cuando conocimos las comunidades indígenas, tenía muchas preguntas, se interesó en conocer el estilo de vida, ver sus tradiciones, historia”, confiesa Génesis, quien es licenciada en Marketing Gerencial.

Génesis y 'el gringo' en su visita a una comunidad indígena en la Amazonía. Cortesía.

Durante su visita a Ecuador, justo antes de Año Nuevo, el estadounidense se sorprendió al descubrir las fascinantes tradiciones de las distintas regiones del país. Uno de los momentos más impactantes fue cuando presenció las viudas del Día de los Inocentes, una tradición ecuatoriana en la que los hombres se visten de mujeres y, entre lágrimas, piden dinero mientras lamentan la pérdida de sus "hijos".

También tuvo la oportunidad de ver los 'años viejos', muñecos que representan a personajes populares de la televisión, el cine y la política, y que se queman para despedir el año. 'El gringo' eligió a Ansiedad, uno de los personajes de la película animada Intensamente 2, como recuerdo de su experiencia. Para coronar su estancia en Ecuador, celebró su cumpleaños el 5 de enero con una decoración muy al estilo ecuatoriano y sin dejar pasar por alto dejar la marca de su rostro en la torta

La pareja disfrutó de las tradiciones en Ecuador. Cortesía.

El viaje fue tan especial para Génesis que ahora planea convertirlo en una experiencia turística para otros aventureros, inspirada en su historia, que ha llamado la atención de sus seguidores. "Justo de este viaje nacieron ideas de hacer 'merch': camisetas de frases de San Valentín, bóxers con mi cara estampada (…) el dinero quiero ponerlo en un fondo para seguir viajando como pareja".

Es un compañero perfecto, no solo de viajes, sino que creo que sería un excelente compañero de vida". Génesis Casanova Licenciada en Marketing Gerencial y creadora de contenido

"Muchas personas me han pedido que les venda el mapa, la experiencia de Unloking Ecuador, las raspaditas; es un proyecto que debo seguir organizándolo para que más gente tenga la experiencia que 'el gringo' tuvo en Ecuador", dijo a EXPRESO.

Un amor sin fronteras

A pesar de la distancia, su relación fluye con naturalidad. "Creo que Dios me mandó ese tipo de relación porque es lo mejor para mi vida en este momento", apunta la creadora de contenido. Con un estilo de vida flexible y sin trabajar bajo relación de dependencia, ella viaja constantemente a EE. UU., mientras que él ya planea regresar pronto a Ecuador. El período más largo que han estado sin verse ha sido de dos meses.

Génesis viaja constantemente a visitar a su enamorado. Esta postal es en Arizona, Estados Unidos. Cortesía.

La guayaquileña añade que en cada una de las cuatro ocasiones que ha visitado a su pareja, él se ha esforzado por crear experiencias únicas y evitar quedarse en casa durante el fin de semana, lo cual la cautiva. Para 2025, tienen planes de ver juntos las auroras boreales y, a largo plazo, sueñan con dividir su tiempo entre ambos países.

Exmarine y trabajador en construcción, 'el gringo' ha sorprendido a todos con su entusiasmo por la cultura ecuatoriana y su participación en la vida digital de Génesis, a pesar de ser muy reservado con las redes sociales. "Instagram no lo tenía ni siquiera descargado en su celular. En TikTok no sube nada. Era prácticamente cero redes sociales", recuerda Génesis.

A pesar de esta diferencia, el estadounidense se ha adaptado al estilo de vida de Génesis. "Un día me dijo que volvió a descargar la aplicación porque le gusta ver lo que subo. Aunque no entiende nada porque aún no sabe español, siempre quiere ver mis historias, comentarme y darme like. Se involucra mucho más y eso a mí me encanta", dice Génesis, destacando cómo este apoyo ha fortalecido su relación. Para ella, este involucramiento es un indicio de que están en el camino correcto. "Si no lo pudiera hacer, ahí sí tendríamos un problema", asegura.

'El gringo' llegó para sumar "de una manera tan perfecta que parece irreal"

Lo que comenzó con un encuentro casual hoy es una relación que inspira a muchos. "Si tuviera que resumir es una historia que estaba escrita, que tenía que pasar y que todo se ha dado de una manera auténtica, genuina, sencilla. Desde la primera semana que nos conocimos, cada vez que lo veía más era impactante ver cómo funcionamos, ver que era como mi alma gemela, una persona que llega a sumar en mi vida de una manera tan perfecta que parece irreal".

Creo que Dios me mandó ese tipo de relación porque es lo mejor para mi vida en este momento". Génesis Casanova Licenciada en Marketing Gerencial y creadora de contenido

La licenciada en Marketing Gerencial también destaca que su pareja le ha demostrado que el amor no significa perderse a uno mismo. "Es una relación que representa independencia, la posibilidad de seguir haciendo planes cada uno por su parte", destaca.

Y agrega: "Es un compañero perfecto, no solo de viajes, sino que creo que sería un excelente compañero de vida", reflexiona la creadora de contenidos que impulsan el turismo en Ecuador, quien afirma que con 'el gringo' ha descubierto lo que significa una relación sana, "esas que parecen demasiado buenas para ser verdad".

Génesis no duda en afirmar que lo más valioso que le ha dado su relación con 'el gringo' es el reconocimiento de su propio valor: "Me ha demostrado que soy merecedora de tener un amor tan lindo. Yo sí me merezco algo tan lindo como esto. Soy merecedora de que me pasen cosas tan buenas como él", culmina.

Génesis y 'el gringo' conocieron varios sitios turísticos del país. Cortesía.

Lo que comenzó con una genuina mirada en un restaurante se ha convertido en una historia de amor que demuestra que el destino puede sorprender en cualquier esquina del mundo. A Génesis Casanova y 'el gringo' aún quedan muchas más aventuras por vivir... y por compartir con su comunidad digital en Ecuador, que con entusiasmo espera volver a seguir cada paso de su viaje por un país que enamora a propios y extraños.

