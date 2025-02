Elba González llega en burro a votar: Esto la motivó

Racimos de verde, cacao, coco, paja toquilla y más productos autóctonos de Manabí fueron los que acompañaron a la actriz e influencer manabita Elba González a la hora de sufragar. Cada año, como ya es tradición en sus redes sociales, llega más pomposa y con un estilo muy particular y llamativo para un acto como este.

El video, que en menos de una hora consiguió más de 300 mil reproducciones en Instagram y más de 140 mil reproducciones en TikTok, es siempre uno de los más virales en épocas de elecciones. Esto lo lleva haciendo desde hace tres años y sus fanáticos es´tán cada vez más pendientes de este proceso.

@elbagonzalezr Lo que TODO EL ECUADOR estaba esperando 😂 llegó la REINA DE MANABÍ a romperla en las votaciones 👑 JAJAJA tú potra favorita dejando en claro quién en esto es la PATRONA 🤠 pd: el burrito devoró 🫏 ♬ sonido original - Elbita González

Tiago Iorc: El compositor brasilero que enamora cantando en español Leer más

Aunque esta vez no dio ningún tipo de pistas, las peticiones en los perfiles de redes sociales de Elba González hacían pensar que era seguro que saldría a sufragar con algún atuendo muy particular y no decepcionó.

"He estado bromeando con que soy Reina de Manabí desde hace bastante tiempo, y aunque me sentía bloqueada creativamente recordé que me había autodenominado reina de mi provincia, por eso decidí usar esta temática", explica Elba con su especial sentido del humor.

La actriz y participante de MasterChef Celebrity quería hacerlo aún más grande, por eso apostó por una carroza decorada, un burro y vestido verde de cola larga y hombreras exhuberantes. Lo recatado lo dejó de lado por completo.

"La preparación duró tres semanas. Tenía que ver cómo conseguir el vestido, el carro y el peinado. Mi familia es quien me apoya en todo y me ayudó a conseguir los elementos. Mi papá me consiguió el burro. En cada cosa loca que se me ocurre ellos siempre están", cuenta entusiasmada por el apoyo.

Así llego en burro Elba González

"Quería un burro para representar una frase que siempre digo: 'Donde pisa una potra no deja huella una burra'. Esta vez hubo mucha más producción", señala. Elba también cuenta que como ama a los animales siempre había querido hacer algo con ellos. "El burro era muy mancito. Se dejaba dar cariño. Quería llegar con algo que sea más llamativo".

Elba González: ¿Qué look se pondrá este domingo para las elecciones generales? Leer más

¿En dónde vota Elba González?

Estas ocurrencias solo ocurren en el recinto de Elbita, la manabita, como la conocen sus seguidores. Ella vota en La Estancilla, parroquia rural de Tosagua. Tal como se ve en el videos, sus habitantes reciben con cariño estos videos de Elba y se suman participando y gritándole: "¡reina!", aunque todos saben que todo es a modo de broma. "El cariño de la gente de La Estancilla es maravilloso. Ahora todo es mayor, la gente me pide más fotos. Fue un poco más difícil grabar porque eran más personas pero es lindo hacerles sentir que siempre voy a llevar a Manabí con orgullo, en cada proyecto y con cada locura", afirmó la actriz más viral del momento.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!