Elba González: ¿Qué look se pondrá este domingo para las elecciones generales?

“De novia y con velo blanco”, “En vestido de novia”, “De novia con todo negro y blanco”, “Como princesa de Disney” y “El traje que usó Mara Topic en el Miss Universo” fueron algunas de las ideas que los seguidores de la creadora de contenido Elba González le sugirieron en Instagram. Esto ocurrió luego de que ella escribiera: “Se acercan las votaciones y no sé qué outfit usar. Ideas, ¡auxilio!”.

La respuesta más repetida fue la de utilizar un vestido de novia, quizá porque durante su participación en el reality de cocina ‘MasterChef Celebrity Ecuador’, ella confesó que quería casarse y que le propusieran matrimonio durante un concierto de la banda británica Coldplay. Sin embargo, recientemente confirmó su ruptura sentimental con Rafael Zambrano, luego de 10 años de noviazgo.

Debido a esto, se cree que la mayoría de sus seguidores se quedaron con las ganas de verla vestida de novia. Lo cierto es que aún no se sabe si ella se inclinará por esa opción.

Sobre este tema, Elba ha comentado que la gente por la calle constantemente le consultan cómo se vestirá, incluso, muchos ni me saludan, sino que me preguntan directamente, y aunque es cansado el pensar y ejecutar el look, en esta ocasión no quiere decepcionar a sus seguidores, quienes en ese día, la vuelven tendencia en la red social X.

No mostró su look para la consulta popular del 2024

La manabita no se disfrazó para ir a votar en la consulta popular de abril de 2024. En esa ocasión, solo publicó una foto sexy disculpándose, pues el día que les falló hubo demasiada lluvia y lodo, lo que le complicó todo. Por ello, en esta nueva oportunidad, sus seguidores le han pedido que no les quede mal.

Por otra parte, se conoció que Elba González ha estado recorriendo varios negocios del sector de la Bahía, centro de Guayaquil, para conseguir el vestido ideal que usará. Sin embargo, todo será una sorpresa.

