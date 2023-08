La influencer manabita, Elba González, conocida cariñosamente como "Elbita", ha vuelto a dejar a todos boquiabiertos con su elección de vestuario para las elecciones de 2023. A sus 25 años, esta joven originaria de Bahía de Caráquez ha demostrado una vez más su creatividad y estilo único al elegir un atuendo que ha generado una revolución en las redes sociales.

Elbita se ha ganado el corazón de sus más de 100 mil seguidores en Instagram gracias a su sentido del humor y su capacidad para conectar con la audiencia a través de bromas. Esta vez fue su elección de vestuario lo que la llevó a ser el centro de atención.

En un video, Elbita aparece luciendo un deslumbrante vestido rosa que muchas internautas compararon con un vestuario de quinceañera y hasta la catalogaron como "La Barbie". En el video, la influencer comentó con humor: "Con broche de oro y outfit tercermundista cierro esta etapa de mi vida y recuerden... los resultados electorales seguramente los decepcionarán, pero YO JAMÁS. Pd. espero que les guste, hay mucho trabajo detrás de este vídeo".

Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar. Los comentarios en el video fueron una oda a la simpatía que Elbita ha cosechado. Algunos de ellos incluyen: "Más esperada que resultados de votación", "Y hay segunda vuelta, no me quiero imaginar el siguiente look. Jajaja ya le ganaste a Lavinia", y "Mi patria me decepciona pero mi Elbita nunca".

Elbita se mudó a Guayaquil a los 18 años, justo después del devastador terremoto de 2016. Su presencia en las redes sociales se gestó mucho antes de que se convirtiera en una figura popular en los medios digitales, lo que demuestra su autenticidad y la conexión genuina que tiene con sus seguidores.

No podía faltar la barbie votando en estas elecciones señores! pic.twitter.com/L9X2a4eZ6V — Emergencias Ec (@EmergenciasEc) August 20, 2023

La manabita ha demostrado una vez más que su influencia va más allá de las tendencias de moda y el entretenimiento, ya que ha logrado que la política sea un tema de conversación en un momento en que la participación ciudadana es fundamental. Con su estilo único y su sentido del humor, González ha dejado una marca imborrable en las elecciones de este año, recordándonos que la diversión y la creatividad pueden encontrarse en los lugares menos esperados.