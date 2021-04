Gabriela Pazmiño: "Los dolores del pasado han sanado"

Después de seis años de ausencia volvió a la TV en el programa 'Soy el mejor', de TC. Lo último que la presentadora y deportista Gabriela Pazmiño Yépez (37) hizo en pantalla fue 'El matinal', en Gamavisión. Parece que el tiempo no pasó, luce delgada, ha retomado también el deporte, está soltera y es la madre de Sarah Gabriela (16) y Diego Alarcón (10) y Martina Pinargote (6).

Juan Carlos Aizprúa está indispuesto de salud Leer más

¿Ingresó en reemplazo de Fabiola Véliz, quien se retiró por descontento con ciertos resultados?

Mi ingreso estaba previsto desde antes, pero pedí hacerlo en una segunda etapa porque tenía que organizar mis actividades en lo laboral, con mi familia, asimilar el regreso a la TV y la propuesta de algo que nunca había hecho (bailar). Soy una participante con un caso social propio, un joven llamado Adrián, quien tiene autismo.

¿Qué la motivó a volver?

Volver no estaba en mis planes. Me retiré de la TV por decisión propia porque quería construir un futuro en el negocio (suplementos y cosméticos) que me ha dado independencia económica, libertad y salud.

Al principio dudé porque no soy bailarina y tampoco quería quedar mal. Lo consulté con mis allegados y ellos opinaron que mi regreso iba a ser positivo. Lo asimilé de esa manera y acepté. En una ocasión me atreví a cambiar de deportes a farándula ('Vamos con todo'). La experiencia de vida me hace sentir ahora más segura al tomar decisiones.

En 'Soy el mejor', de TC. Cortesía

¿Tal vez extrañaba estar en el ojo público?

Con las redes sociales hay ese contacto, pero la TV abre puertas. No se debe desaprovechar oportunidades. Antes no lo hice, porque no era el momento indicado. Ahora creo que lo es para reconectarme con el público.

A muchos la pandemia les ha hecho replantearse la vida y las prioridades…

En marzo del 2020, en la peor época, nos enfermamos: mis hijos y yo. Entonces me di cuenta que ya no dependo de si algo dura o no, me sentí a salvo por las decisiones que antes tomé.

Amigos de Jesús Fichamba esperan que salga de estado crítico a causa de COVID-19 Leer más

Ya tiene una hija adolescente. Para muchos padres esa etapa es un dolor de cabeza…

Sarah Gabriela tiene una personalidad muy dócil y colaboradora. Es cómplice de su mamá. Me ayuda con sus hermanitos y se preocupa por ellos. Es muy entregada. Hasta ahora no tengo los problemas de los que se quejan los padres. Trato de generarle confianza y mantengo control en las redes sociales.

Todavía no han aparecido las primeras ilusiones. Le hablo de mis experiencias. La enseñanza virtual fue complicada, pero no quedó de otra. No soy de las madres que los sobreexige o que se ahoga en un vaso de agua.

Por los hijos, siempre de una u otra manera se mantiene el contacto con las exparejas.

La relación con Diego (Alarcón) es normal. No los ve con frecuencia, pero los ve.

A veces las mujeres se convierten en padre y madre.

No me agrada esa expresión porque se malinterpreta como si fuera una víctima y no me siento así. Simplemente me ha tocado el rol de una mamá que cumple con las necesidades de todo tipo de sus hijos. También creo que mis fortalezas y aciertos tienen que ver con esos tropiezos que viví. En su momento sufrí.

Mi presente lo valoro muchísimo, pienso que lo pasado fue por algo positivo y ahora me permite tener una vida bonita. Eso lo agradezco. La vida de hoy la amo porque como ser humano he logrado un equilibrio en lo económico, tengo salud y me siento en paz. No existen rencores. Los dolores del pasado se han ido, han sanado.

Lazito de la farándula: "Ahora puedo ayudar a mi madre" Leer más

Con el paso del tiempo, ¿cómo es la relación con el padre de su hija Martina, el presentador Emilio Pinargote?

Al principio se dieron ciertos inconvenientes, luego con Emilio se encaminó todo. Martina cuenta con él. Nos ponemos de acuerdo en lo relacionado a las visitas. Cumple con lo que le corresponde legalmente y yo resuelvo lo demás. Siento que puedo con todo, tampoco me gusta molestar ni pedir.

Cuando usted apareció en 'De casa en casa' dio a entender que Emilio no la quería ver...

(Risas) Nos llevamos bien. Antes del programa nos saludamos. Pasó lo que pasó en nuestras vidas, salí de TV, todo quedó ahí. No estaba considerado que Emilio aparezca en el programa en ese momento. Fue una broma de mi parte, no hubiese tenido problema en que él esté porque no hay inconvenientes entre nosotros. Es el padre de Martina.

¿Gabriela tiene un nuevo amor en su vida?

Estoy sola, luego de Emilio existió alguien. Fue un empresario, duró dos o tres meses. Me di la oportunidad, pero para conocer a otra persona necesitaba sacar tiempo de mi trabajo y de la vida de mis hijos. Ellos no merecían que su madre los deje a un lado por alguien que ni siquiera era importante. Por ello estoy sola, aunque sé que tengo el derecho de encontrar a un compañero, pero no pienso apresurar ese momento.

Los hijos se van en algún momento...

Lo sé. Pero todavía Diego y Martina son pequeños, no quiero que se salgan de mis manos. No soy una santa, si se da una relación, se dará, pero no por ahora.

Ha conversado con ellos, son celosos con la mamá…

Sarah Gabriela dice que merezco ser feliz y visualiza a una persona que me trate como una reina. Sabe que sus hermanitos me necesitan en casa. Muchas veces la gente ha dicho que no entiende por qué me han dejado.

No me han dejado, yo no quise continuar por mil razones con relaciones que no eran positivas. Sigo apostando por una persona con la que debe existir una química, también son importantes los hechos más que las palabras.

¿Descarta más hijos?

Nunca me ligué. No lo hice porque no quise perder una posibilidad que muchas mujeres anhelan y sin saber qué me deparaba el futuro. Ahora la persona que llegue seguramente tendrá hijos. Estoy bien con tres, no visualizo ni planifico más.

Empresaria, en la TV y ¿la disciplina deportiva también la retomó?

Volví a entrenar vóley desde hace dos o tres meses. Me reencontré con excompañeros y exentrenadores. Se formó el equipo Vueltabola con jugadores de categoría de 35 años hacia arriba. En junio habrá una competencia.

Estoy jugando otra vez como en mis mejores épocas cuando fui seleccionada del Guayas y Ecuador. A mis 37 años, siento que puedo dedicarme a lo que me hace feliz, el negocio, la TV y el deporte. Sé que 'Soy el mejor' es temporal, si surge algo nuevo lo analizaré. Tal vez una revista familiar o un espacio de entrevistas.