Lazito de la farándula: "Ahora puedo ayudar a mi madre"

En diciembre del 2020 convocaron al reportero Leonardo Quezada, conocido como Lazito de la Farándula, a un panel en la revista 'En contacto', de Ecuavisa, luego lo llamaron para reemplazar a Evelyn Vanessa Calderón y a Henry Bustamante, quienes se enfermaron de coronavirus; al segundo, además, se le murió su progenitor. En marzo, el ingreso del comunicador nacido en Machala se hizo oficial.

Con la Coqueta comparte el segmento de farándula y están próximos a estrenar 'Los Coquelazos'. Hace cuatro años vive en Guayaquil, laboró en RTS, Canal Uno y VitoTVO.

¿Qué cree que vieron en usted?

Siempre trato de ser original, soy trabajador, me apasiona la farándula y le pongo mi toque. Tal vez eso.

Vivió junto a sus nuevos compañeros el peor momento del programa, el asesinato de Efraín Ruales…

Un momento complicado, pero el equipo siempre se mantuvo unido y trabajando. No faltaron las críticas en las redes sociales. Creo que poco a poco me están aceptando, así lo he sentido cuando participo en el reality 'La máquina del show', cuya final será el 15 de este mes. Soy el nuevo y debo acoplarme.

No solo la muerte de Efraín fue uno de los momentos difíciles...

A las dos semanas que ingresé al programa, a mi mamá Victoria y a mi papá Wilson les dio coronavirus. Él se complicó, traté de que no se notara que estaba muy preocupado por mi familia. No quería fallar. A mí me dio el año pasado, pero lo superé sin mayores complicaciones. Ellos viven en Machala, se siguen recuperando.

Si gana el reality será por su carisma, porque usted no baila en lo absoluto.

(Risas) Lo sé. Soy pésimo bailarín, trato de armar un buen show, me esfuerzo y la gente me apoya. Ahora habrá un jurado que calificará.

¿Con la Coqueta hará dupla?

Nos llevamos bien, existe química. La dupla ha gustado, por ello seguiremos juntos en el nuevo segmento de farándula ('Los Coquelazos') que se estrenará este mes.

Siempre existe alguien con quien nos llevamos mejor. ¿Con quién tiene más química?

Definitivamente con Henry. Nos identificamos, nuestras historias de vida son similares. No es mezquino, comparte, conoce de periodismo, da apertura, aconseja y eso se agradece. No todas las personas son así. Con la Coqueta también existe buena comunicación.

A veces los famosos no ven con buenos ojos a los reporteros de farándula.

(Risas) Yo soy más agresivo y por ello a veces los famosos prefieren que la Coqueta los entreviste. Nos complementamos. Por eso somos un equipo.

Cuando oficializaron su ingreso en el programa, usted comentó que ahora su mamá no tendrá que trabajar.

Yo vivo solo y en otra ciudad. Eso genera gastos. Ahora creo que puedo ayudar un poco más a mi madre. Ella siempre ha sido una mujer trabajadora, luchadora y ha sido mi ejemplo. Se ha dedicado al comercio, ha vendido comida, no se muere de hambre. Pero ya es hora de que descanse. Somos cuatro hijos: John Jairo, Nardy, Génesis y yo.

Mis primos y tíos no creían en mí y les decían a mis padres que me pidan que me dedique a otras actividades. Ellos no les hacían caso.

Su compañero Henry Bustamante dijo en una entrevista que su papá siempre vio su trabajo de presentador como un chiste. ¿Qué opina el suyo?

Ellos saben perfectamente lo complicado que es vivir lejos y valoran la oportunidad que me han dado. Soy un hombre sencillo y me encanta la guatita con bolón y chicharrón.