Gabriela Guzmán siempre se ha caracterizado por ser prudente, no se expone innecesariamente y tras el fallecimiento de su madre, Gioconda Vásquez evitó a los medios de comunicación. La expresentadora de 'Faranduleros', casada con Fabricio García, alejada de la TV y dedicada a sus emprendimientos, abrió su corazón a EXPRESIONES y cuenta lo duro que es el proceso de duelo que tanto ella como su familia viven.

Como es comprensible, tras la muerte de su progenitora prefirió alejarse de todo y de todos.

Siempre soy bajo perfil. Era necesario, la gente se ha portado bien. Muchos han pasado por lo que pasé y han entendido el proceso de duelo que estoy viviendo. Ella falleció el 19 de enero de cáncer al estómago, no creo que se supere, pero es algo con lo que se aprende a vivir. Peleó dos años, fueron dos operaciones, muchas quimioterapias. El 21 de marzo del 2020 fue la primera intervención, el día de mi cumpleaños.

Trajo a vivir con usted a sus padres debido a la dura situación familiar que se atravesaba.

No vivía conmigo, la traje a casa, quería hacerlo, pero no soy sola, tengo un esposo (Fabricio). Gracias a Dios salió de su propia boca. Estábamos en plena pandemia. Él cocinaba, yo limpiaba la casa. Fue en pleno encierro.

En ese entonces el espacio 'Faranduleros', de Canal Uno, sale del aire por los problemas que tiene la empresa con los empleados que son de conocimiento público. Mi papá (Lauro) no se movía sin ella. Ambos vinieron a casa. Mi mami era mi todo y la luz de todos.

¿Cómo asimila este proceso su progenitor?

Se deprimió, ya no está conmigo. Vive solo, pero como tengo muchas tías, sus hermanas, están pendientes de él porque viven al frente, a lado de su casa. Todas muy cerca.

Aunque se crea, casi nadie está preparado para el dolor que produce una enfermedad y la muerte de seres queridos.

Pensé que lo estaba porque estuvo enferma dos años, pero no fue así. Me di cuenta cuando se le bajó la presión y se le quitó el oxígeno, era necesario hacerlo porque se llegó a un punto en que la morfina que se le aplicaba no le iba hacer efecto. Le dolía mucho, se quejaba. La primera madrugada fue terrible. El sacerdote la confesó. Se marchó en paz, incluso hacía bromas. Como murió en la maternidad de mi cuñada, cuando vio un letrero expresó: “yo no puedo tener más hijos, ya tuve 4”.

Con sus padres. Cortesía

Se despidió de todos, primero de mi padre, luego de mis hermanos. Comentó que le habría gustado compartir más tiempo conmigo. A Fabricio le dijo que era un buen hombre y le pidió que me cuide. Me llevó mucho de ella en mi corazón. Sé que tuve el privilegio de despedirme.

Mi esposo me lo mencionó porque mi suegro (Manuel) falleció en abril del 2021 por la COVID-19. Todo se dio de un momento a otro, nadie se lo esperaba, fulminante. Cuando se murió mi abuelita (Graciela) también fue una experiencia traumática porque la atropelló un carro.

Siempre hay una enseñanza, cuando se viven procesos duros.

Las hay y en mi caso aprendí a aprovechar cada minuto de vida con los que realmente amo. No hay que estar con gente que no nos suma ni con la que no somos felices. Desperdiciamos tiempo tratando de hacer feliz a otros. Siempre he hecho lo que he querido, pero me he manejado puertas adentro.

¿Qué o quién la sostuvo?

Mi esposo fue mi principal soporte y mi cable a tierra. Yo hasta viendo los Pitufos lloro, soy extremadamente sensible aunque no lo parezca. He tenido días buenos y malos. Me desconecté las primeras semanas. Me afecta tal vez lo que a otros no les afecte. Soy de las que se pone a llorar, una o dos horas. Él me calma.

Se la ve en las redes sociales con ‘sus hijas perrunas’.

Para nosotros han sido una bendición, llegaron en el momento preciso. Son de raza Pomerania. Apenas me ven llorando, se me lanzan y hacen un sonido diferente como tratando de calmarme o de consolarme. Sienten lo que uno vive.

¿Ustedes han considerado tener hijos o la paternidad es algo que no está en sus planes?

Ambos queremos, pero no han llegado por complicaciones de salud. Es una historia larga, pero haré breve el cuento. Por mis problemas con la tiroides y hormonales debí someterme a tratamientos, luego a operaciones que no se han hecho públicas y por las que he tenido que pasar para poder ser madre. No me interesa generar lástima.

¿Por qué lástima?

Muchas personas se exponen para dar pena, llamar la atención o ganar seguidores en las redes sociales, yo no. Algo tan delicado como querer ser madre y que por algunos motivos de salud no se haya podido no es para ventilarlo.

Los médicos me dicen que ahora estoy perfecta. Para ser mamá debía hacer ajustes en mi cuerpo, él está bien, se hizo pruebas. Cuido la alimentación y practico ejercicios. El ginecólogo también me dijo que arrastraba muchas situaciones y que evite el estrés.

Déjelo en manos de Dios...

Hace un buen rato lo hice. Si Dios quiere seré madre, si no me regala esa bendición no renegaré porque Él me ha dado mucho, no puedo quejarme.

A pesar de estar alejada de la TV, siempre está activa.

No me gusta ser mantenida, no estoy enseñada a aquello. Tengo mis emprendimientos de venta de diferentes artículos en las redes sociales, desde accesorios, ropa, zapatos... Por este negocio viajaré a Miami en mayo, es una de las razones. A Fabri ya se le están reactivando los eventos en la empresa. Se encarga de todo, yo le hago las relaciones públicas y armo las mesas de dulces, no solo me los como (risas).

¿Extraña la TV?

¡Claro que sí! Mi último programa en 'Faranduleros' fue el 14 de marzo de 2020, lo recuerdo muy bien porque el 17 de ese mes mi mamá fue operada. Me encantaría volver a un matinal o informativo.

Se armó un dime y direte porque no fue parte del grupo de aspirantes a presentadora del programa 'En contacto'.

No miento. Yo era una de las candidatas al espacio. Me sorprendió el tipo de propuesta que me hicieron, dije que lo iba a pensar y me respondieron que lo hiciera mientras se elaboraba un contrato.

Nunca llegó el documento, no podía participar en un reality si no sabía las condiciones ni lo que iba a ganar. Si era la elegida, luego ya no habría podido echarme para atrás porque ya estaba comprometida. Hay que ser responsable, cuando se entra a un juego se deben conocer las reglas.

La directora Betty Mata la llamó arrogante por los comentarios que usted hizo en un video.

Me dolieron los comentarios de Betty Mata, expuse las razones por las que no acepté la oferta en el video que subí, pudo verlo de nuevo. No hubo arrogancia. Ella habló desde el resentimiento porque no estuve en el programa, no contesté el mensaje que me mandó porque no quiero responder desde el dolor. En algún momento lo haré cuando el dolor sea menos o esté más tranquila.

No me interesan problemas con nadie, no hay necesidad. Le tengo cariño, fuimos compañeras en la Casa Grande. Creo que me conoce. No es mala, solo habló desde el resentimiento y tomó todo de una manera que no era. Cuando se escribe o se habla en base a algún sentimiento negativo se dice tal vez algo que no se siente. Si mis palabras sonaron arrogantes, lamento que hayan sido tomadas así.

Sin embargo, su esposo no se mordió la lengua y respondió en las redes sociales.

Fabricio vio cómo yo estaba y cómo me sentía. Me dijo que iba a subir unos comentarios en las redes, le pedí que no lo haga. No quiso porque manifestó que yo siempre me quedaba callada y que a veces ese es el problema, además me dijo que no merecía que se expresen así y peor en un momento tan doloroso.

¿Cómo considera que se desenvuelve Virginia Limongi?

No la he visto, ella es una mujer guapa, talentosa y se irá puliendo en el camino. A los televidentes les gusta los rostros frescos.