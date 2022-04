El 2022 es un año muy importante para la comunicadora Rocío Cedeño de Chiriboga, de TC. El próximo mes de mayo (7) celebrará 30 años de casada con Rafael Chiriboga y el 16 de agosto cumplirá tres décadas laborando en el canal.

Así como su excompañera Ana Buljubasich consideró en cerrar un ciclo, pero la vida tenía otros planes para ella. Desde junio de 2021 es parte del equipo de 'Entre ellas', junto a Gustavo Navarro, Gisella Bayona y María Fernanda Perrone.

Dejó su zona de confort para incursionar en el programa 'Entre ellas', en el cual no solamente informa, además da su punto de vista...

Pensé en irme del canal para dar espacio a las nuevas generaciones, pero Dios tenía otros planes. Quería compartir más con mi esposo y con mis tres hijas (Diana Sofía, Giuliana y Ana Lía). La mayor ya no vive en Estados Unidos, se estableció en Ecuador de nuevo y también trabaja con el papá. Sin embargo, un día en el pasillo me encontré con el gerente general, Rafael Cuesta, y me dijo que estaba a cargo de un proyecto y si quería participar. Yo, muy suelta de huesos, le contesté que sí.

Después supe cuál era el contenido, horario y quiénes iban a ser mis compañeros. Rafael es impetuoso, sabe de TV y me sacó de mi zona de confort. No solamente estaba en 'El noticiero' de las 19:00, además, hacía reportajes sociales en los barrios. Algo que me gusta mucho y fue mi iniciativa. Me siento agradecida porque nos hemos posicionado con Entre ellas. En ese espacio me siento más comunicadora que ciudadana.

Dice que no sabía quiénes iban a ser sus compañeros. Los tres mencionados tienen carácter fuerte y tal vez usted es la conciliadora del grupo.

(Risas) Somos personas con carácter distinto y creo que es lo mejor. Aunque a veces pensemos igual sobre alguna situación, tenemos diferentes maneras de expresarlo y sentirlo. Nos respetamos y eso también llega al televidente.

Pero ¿cómo han hecho para no hacer cortocircuito?

A veces ocurrió en el camino, pero ahora en pantalla se nota más orden, coherencia, hay una esencia definida. Nadie nos ha dicho cómo debemos ser, simplemente somos lo que somos.

En ocasiones, los egos salen a flote y uno quiere robarle pantalla al otro, además, entre mujeres surgen los celos profesionales.

Lo primero que aprendimos fue a respetarnos entre nosotros y entender que es un trabajo en equipo. En mi caso me siento apoyada y complementada por mis compañeros. A esta altura, me gusta vivir en armonía, aunque existen momentos en que levanto mi voz fuerte y firme. No se me pelan los cables.

Rocío ha llorado algunas veces en pantalla...

Este trabajo nos permite conocer la realidad en la que vivimos. He derramado lágrimas de dolor e impotencia, el público espera que tal vez sea profesional y objetiva, pero soy un ser humano antes que nada. Lloré cuando ocurrió el terremoto en 2016. Me conmoví porque pensé en mi gente, ya que soy manabita.

En 'Entre ellas' fue muy fuerte cuando dimos una noticia sobre mafias, hubo un cruce de balas y en medio se encontraban niños jugando. Me pareció terrible y doloroso, dije que no podemos normalizar aquello. Me puse en el lugar de las madres.

¿Cómo maneja el rol de madre de una artista (Diana Sofía)?

Descaradamente, digo que soy su fan número 1 (risas). El primer regalo que recibió mi hija fue un micrófono. Cuando nos dijo que quería ser artista, el papá y yo nos miramos y nos preguntamos qué íbamos a hacer. Aparte del talento y dedicación, también se necesita un poco de suerte. Le contestamos que adelante porque no se le puede truncar el sueño a nadie, independiente de que sea un hijo o no.

A veces los padres se convierten en los mánager o representantes de sus hijos.

Me veo como su mamá y no en otro rol. Me ha dicho que cuando deje la TV tendré más tiempo y cuando ofrezca sus shows, quiere que yo esté ahí, para abrazarla, darle mi amor y apoyo. Me ve como la madre que necesita y que la sostiene. Ella sabe cómo negociar sus contratos, por eso estudió negocios y lo hace muy bien. Nada como la experiencia y aprender de las caídas.

Seguramente no podrá evitar darle algunos consejos...

Siempre le he dicho que tenga los pies firmes en la tierra, que no pierda el norte y use el talento para servir.

En el mundo del entretenimiento se está expuesto a muchos peligros, a veces más que en otros.

Hay que conversar mucho con los hijos y orar paralelamente para que ellos estén siempre por el buen camino.

Sus hijas ya crecieron, ¿se ve como abuela?

Los niños me encantan, yo los disfruto. Diana Sofía tiene 28, pero la juventud de ahora prefiere viajar primero, estudiar y hacer otras actividades. Todavía no me veo en ese papel.

Con su amiga Tania Tinoco. Cortesía

Usted pertenece a un grupo de buenos amigos de Tania Tinoco. ¿Cómo está ella?

Así es. Tengo la fortuna de ser una de sus mejores amigas. Nos conocemos por la televisión, ambas amamos la comunicación. Hace más de 20 años, el hotel Hilton Colón organizaba muchas actividades para los periodistas. En varias de esas ocasiones compartimos. Nos hemos acompañado en las alegrías y tristezas.

Lo nuestro es amistad y hermandad. Sé que está progresando con relación a su salud, está mejor. He hablado con su esposo, Bruce, he tratado de no ser invasiva por respeto. La mejor manera de ayudarla en este difícil momento es con la oración, la buena vibra. Ella siempre está pendiente de sus amigos, es muy maternal, ahora recibe nuestro cariño, lo que ha dado.

Siempre comparten en reuniones...

Canto en nuestro grupo de amigos, antes solo lo hacía en la ducha (risas). Cuando es el cumpleaños de ella o de Carlos Vera, si me piden que lo haga, no me hago de rogar. Es un atrevimiento de mi parte (risas). Tania me hace cantar tangos y le canto 'Nostalgia', 'Malena'... La estoy esperando para aquello, le he mandado mensajes de voz y el esposo me dice que los ha escuchado.

Ellos siguen en Estados Unidos, están con sus hijos (Amelia y Tommy). No hay mejor medicina que estar con su familia y saber que hay amigos que la esperan. Estamos más cercanos que nunca en su corazón. Estoy tentada de cantarle y enviárselo con inmenso cariño.

La dolencia de Tania sorprendió a todos. ¿Ustedes sabían que ella tenía problemas de salud (corazón, diabetes...)?

Para nada. En marzo compartimos en mi cumpleaños y en el de Carlos Vera. Tania estaba radiante, llena de energía, viaja mucho. Jamás le escuché decir ‘estoy cansada’. Valoramos el presente, es lo único cierto. La sentía como una persona realizada en muchas facetas y con proyectos en mente.

Es una mujer llena de vida y es la Tania que esperamos. Tenemos mucha fe y esperanza, es una guerrera y saldrá adelante.