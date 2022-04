Cuando Arianna Mejía y Troi Alvarado se casaron a fines del año pasado, supuestamente ella estaba embarazada. ¡Falsa alarma! Ahora vuelven a anunciar esa noticia y el músico publicó en las redes sociales el examen de sangre que ella se hizo en una clínica de la ciudad y cuyos resultados son positivos.

“Confirmado, seremos papás. Llegará en diciembre si Dios quiere. Estoy muy emocionado”, comentó.

Troi tiene dos hijos con su anterior esposa Pamela Palacios, Tábata y Áxel, con los que existe mala relación debido a viejos problemas familiares y a otros que surgieron cuando Arianna llegó a la vida del artista.

La futura madre ha tenido achaques, aunque recién tiene un mes. Según Troi tiene vómitos y mucho sueño, además antojo de sushi y atún. “Estábamos un poco incrédulos porque se habían dado algunas falsas alarmas. Un día fuimos a una botica, me pidió que le compre una prueba casera, pero no esperó el tiempo que indican, yo vi que salieron dos rayitas, se hizo otra, pero no estaba clara. Decidimos hacer la de sangre, que lo confirmó”.

¿Qué opinarán los hijos de Troi con la llegada de este nuevo miembro? Seguramente no les hace mucha gracia. En todo caso, el bebé es inocente.