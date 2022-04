El expresentador de TV, Roberto Begué (51), a quien el público recuerda por espacios como 'Aló qué tal América', de RTS, acaba de contraer matrimonio por segunda vez. En esta ocasión, la elegida de su corazón es María Isabel Simó Valdez (43).

El ahora hombre de negocios tiene dos hijos de su anterior relación con Cecilia Balda, Daniela (28) y Roberto (23). Está alejado por completo de la televisión a la que no le interesa volver. En la década del 90 junto a su colega Roberto Angelelli publicaron el calendario Solo para tus ojos que hizo roncha entre las mujeres por el atractivo físico de estos galanes. Le encanta la cocina y tiene planes de abrir una pizzería.

Se dio una segunda oportunidad en el amor...

Conocí a una mujer de la que me enamoré y con la cual tengo mucho en común. Buscaba estabilidad, la soledad es bonita y buena pero no para siempre, ni para pasar los últimos días viviendo así.

Existe mucha compatibilidad entre nosotros, como pareja, eso es muy importante. Ambos tenemos muchos ideales y metas en común. Nos ayudamos mutuamente. Soy director comercial en una empresa y ella es ejecutiva. Hace casi tres años me divorcié y estuve casado 25 años, es bastante.

Veinticinco años casado es una vida, ¿seguramente no fue una decisión fácil?

La vida es una y sigue, cuando se deben tomar decisiones hay que hacerlo, aunque cueste o duela.

Sin embargo, hay muchos que prefieren no dar ese paso por seguir en su zona de confort o por costumbre...

Cada uno es dueño de sus acciones. A algunos les gusta vivir así, a otros no. No podemos estar donde no queremos estar.

Tras la pandemia, muchos se han replanteado su vida, sus acciones...

La felicidad no la da la otra persona, está dentro de nosotros, la tienes tú. Hay relaciones que terminan, otras se inician y también hay otras que cambian en el camino. Finalmente es una decisión personal. La sociedad nos impone cierto estilo de vida, depende de cada uno cómo se quiere vivir. Lo que otro opine no debe importarnos.

¿Cómo se conoció con su actual pareja?

Nos presentaron hace tiempo, nos reencontramos, ella estaba soltera, yo también. Salimos y la relación se dio.

Cuando decidió divorciarse, ¿sus hijos seguramente fueron los más afectados?

Fue duro, los hijos siempre sufren, lo viví a los 14 años porque mis padres se separaron, pero la vida enseña, los años dan madurez y se entienden los motivos por los que sucede algo. Siempre seremos los padres de nuestros hijos.

A veces los hombres cuando han estado casados no quieren volver a dar el mismo paso.

El matrimonio es una decisión, estar con alguien es una decisión. No porque se tenga un papel firmado se estará con esa persona toda la vida. Se deben trabajar las relaciones porque con el tiempo se desgastan. La vida nos enseña para no cometer errores que cometimos en la juventud.

Muchos opinan que las segundas partes nunca son buenas...

A veces la segunda parte es mejor que la primera, si nos caemos una vez debemos levantarnos tres.

¿De las experiencias vividas, cuál es la lección aprendida?

No hay que herir a nadie, no hacer daño, si algo se termina decirlo, cuando se hiere a alguien surgen resentimientos, mejor es evitarlos.

¿Más hijos?

Ya no. En todo caso los que vendrán son los nietos, más adelante. Todavía no porque quiero que mis hijos estudien, disfruten y trabajen. El mundo ha cambiado, es peligroso. Existe menos conciencia, hay que pensarlo bien.

Alejado por completo de la TV, ¿ya no le interesa volver?

Para nada, estoy en otra etapa de mi vida, en el campo empresarial. En Telepremier presenté el espacio 'Contigo en la mañana', pero me di cuenta que ya no. Disfruto de mi tiempo, mi trabajo y pareja. Nunca hice noticia de mi vida privada. Cada quien la muestra como quiere. Pero si a los 50 años queremos seguir saltando y bailando no se aprendió nada.

Fue parte de revistas como 'Vanidades TV' y 'El matinal', ¿cómo ve los espacios actuales en ese estilo?

La televisión ha cambiado, no es la misma de antes, pero no la veo, me levanto temprano, me voy al gimnasio, a trabajar. Me llegó en un momento de mi vida que me sirvió mucho, la disfruté, hice plata en ese entonces, pero ya pasó. Cuando ese ciclo se cierra, si no te preparas para aquello, se darán problemas. No siempre tendrás 20 años.

¿A alguno de sus hijos le interesa la TV?

A ninguno. Ellos están estudiando negocios, mejor que se dediquen a otra actividad.

¿Tiene miedo a envejecer?

Siempre he dicho que no importa la edad, sino cómo llegas a esos años. Todos vamos a envejecer. Hay que aceptar que el cuerpo cambia, el pelo se llena de canas. Todo va de acuerdo a la edad, cada década es linda. Si a los 50 o 60 se piensa seguir siendo de 20, algo no cuadra. No se pretender seguir siendo el chico del calendario (risas).

Cocinar es otra de sus pasiones...

Tengo previsto abrir una pizzería y seguir posicionando mis productos alimenticios, como pastas, salsas y pizzas. Saqué una línea. La cocina es una pasión, estudié en la Escuela de los chefs y además hice cursos, me especialicé en harinas.

¿En casa quién cocina?

Casi siempre yo porque me encanta engreír a mi esposa. Creo que tengo mejor sazón (risas) y buena mano, la heredé de mi abuela (María) y mi mamá (María Gracia). Mi abuela me enseñó a cocinar muy bien.

Luna de miel

Pronto nos iremos de luna de miel a la Riviera Maya (México). Allá haremos una celebración especial, algo simbólico con amigos y familiares. Nos quedaremos 15 días.