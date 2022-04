Carolina Jaume, la estrategia para levantar 'El poder del amor 2'

La estrategia de Ecuavisa para levantar la segunda temporada del reality 'El poder del amor' es enviar a Turquía como participante a Carolina Jaume, quien en los últimos meses ha sido noticia por los escándalos con su expareja Allan Zenck (además por sus amoríos con Arturo Vizcarra, Rayo; o por sus dardos a La Gringa, a la que también se la ha involucrado con el bailarín).

Logan y Nathalie Carvajal, los favoritos en la primera semana de 'El Poder del Amor 2' Leer más

'La Reina Terremoto', como la llaman en 'En contacto', en el cual es presentadora, lo confirmó al manifestar que quiere vivir una nueva aventura, que necesita otros aires para reencontrase con ella misma y que no hay edad para el amor. Además comentó que el billete no le cae mal, que ha recibido críticas por esta decisión y que hay quienes expresan que será la abuelita de la casa. La rubia se aproxima a las cuatro décadas.

Luego de su salida de TC en la víspera del feriado de carnaval, llegó a la revista familiar para compartir con Gaby Díaz (con quien en su momento tuvo diferencias y la que ha tenido que hacer tripas corazón), Dora West, José Urrutia, Lazito de la Farándula y Virginia Limongi.

El lunes 18 de abril se lanzó una perla cuando Lazito de la Farándula le preguntó si haría un ‘remember’ con su ex Douglas Bastidas y sin importarle herir alguna susceptibilidad, respondió “Qué asco”. Ahora irá a la casa, donde se encuentran Nathalie Carvajal, Logan y Hernán del Pozo.

Seguramente con su ingreso, uno de los tres deberá marcharse. Los dos primeros se han convertido en los líderes. Así lo decidieron sus compañeros.

A Nathalie se le consultó sobre la llegada de Carolina y respondió con otra pregunta (“¿Es confirmado que ingresa?”) y que su nueva compañera vendrá con una visión diferente. Tal vez no le hace gracia.

Carolina Jaume: "La justicia ha determinado muchas cosas a mi favor" Leer más

En TV y en las redes sociales, la nueva representante ecuatoriana en tierras turcas no tiene límites al hablar, expone su vida privada con una facilidad impresionante y se pelea con otros famosillos. Seguramente aquello se explotará en el espacio nocturno que emite Ecuavisa.

La prensa opina sin pelos en la lengua al respecto:

Stalyn Ramos

Creo que en 'En contacto' no hay ya espacio para tanta gente y tienen que sacar a alguien, entonces sacan a la recién llegada. La personalidad de Carolina Jaume encaja en 'El poder del amor', pero su trayectoria no. Está para un reality tipo 'La casa de los famosos', en el cual podría insultarse y tirarse de los cabellos con otras personalidades de su nivel artístico.

Su llegada a Turquía es un manotón de ahogado para captar sintonía, la cual es difícil de obtener porque en otros países ya a las 09:00 o 11:00 está al aire el programa en YouTube y se filtra en las redes sociales. Mientras que en Ecuador a las 11:00 estamos viendo a Lazito diciéndole gorda a Nathalie y a las 20:00 emiten el capítulo que ya generó contenido en redes.

Mariela Viteri

'El poder del amor' es un reality que gusta y va a ser muy bueno su aporte. Cada una tiene su encanto. Nathalie también me parece muy pero muy auténtica y buena persona.

Mauricio Altamirano

El ingreso de Carolina Jaume a 'El poder del amor 2' refleja lo desesperado que están en el cerro por levantar ese muerto, porque el rating no los ha favorecido y los comentarios en redes sociales no son buenos. La mayoría del público pide que regresen las telenovelas, que en el ‘prime time’ de Ecuavisa han sido un éxito, pero con el reality turco la historia es otra, porque TC Televisión los duplica en sintonía.

El Poder del Amor 2 | Hernán Del Pozo sobre su primera aparición: "Los nervios me traicionaron" Leer más

Cada vez que Ecuavisa sube un post del reality, leo comentarios como que el espacio está aburrido, que debieron ponerlo en la tarde como en la temporada anterior, se quejan de la actual presentadora Penélope Menchaca, que Vanessa Claudio es mejor. A Carolina Jaume le encanta el show, sin duda su ingreso generará reacciones dentro de la casa. Ella dijo que le gusta Gustavo Leone, el argentino radicado en Honduras, seguramente los veremos en el cuarto rojo.

Este es el trampolín internacional que tanto anhelaba la actriz y si ya vimos a Mare Cevallos encerrarse, llorar o gritarle a una de sus compañeras, ahora con Carolina habrá más drama, polémica y pasión. La ex señora de Zenck seguro dejará varios corazones rotos por allá. Va con todas las ganas de destacar y estoy convencido de que opacará hasta a la mismísima Penélope Menchaca. No me sorprendería que hasta el camerino se convierta en un ring de boxeo.