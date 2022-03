La vida de la actriz Carolina Jaume se convirtió en portada de periódicos; en el centro de conversaciones de sus seguidores; y en la ‘comidilla’ de programas de farándula. Ella atravesaba una de las crisis más grandes de su vida: una pelea legal.

En octubre del 2021 comenzaron las filtraciones de supuestos chats entre ella y una de sus exparejas. En noviembre de ese mismo año se conoció que Allan Zenck, de quien se divorció el 7 de junio de 2021, la había denunciado por “violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar”, porque supuestamente había rayado su vehículo y roto la manija de la puerta.

Todos estos acontecimientos fueron callados por Jaume, quien solía dar su versión por Instagram. Recientemente decidió referirse al tema. Tranquila y con una sonrisa accede a dar una entrevista a EXPRESO, en la que habla al respecto y cuenta su verdad.

1. “Cuando ingresé a Ecuavisa puedo decir que ya estaba tranquila en mi casa y en mis cosas. No es por mis excompañeros, pero me sentía insegura de mi integridad; tenía terror de ir a trabajar. Aquí me siento protegida y segura, me han ayudado muchísimo y tomaron mi situación como una oportunidad para desenvolverme en otras áreas periodísticas (es comunicadora), en un segmento que ayude a las mujeres (Ella soy yo)”.

2. “Lo único que no me gusta de ir a En Contacto es la levantada temprano (...) No me gusta hablar de los términos de cómo me contratan porque tengo formas especiales de negociar ciertas cosas, por ahora tengo una negociación en el matinal y después por otras cosas. Es bajo estar diciendo ‘me contrataron’ o tomarse fotos con el contrato. Uno sabe lo que es, lo que represento y lo que valgo”.

3. “Tengo muchos años en televisión, sé cómo me manejo y qué propuestas acepto”.

4. “Ya lo dije todo, he ganado todo, lo que pasa es que no lo publico, porque hay cosas de mi vida que quiero dejarlas atrás. La justicia ha determinado muchas cosas a mi favor y hacerlo público fue lo mejor”.

5. “Hay boleta de alejamiento, tengo las medidas de protección para mí y mis familiares. Quiero aclarar que todo eso lo tengo desde noviembre desde que fui acusada falsamente de rayar un carro y de romper una puerta. Gané ese juicio”.

6. “Con mi familia somos felices. Somos un hogar de tres y con mi mamá cuatro. Me quisieron hacer una campaña de mala madre para justificar sus actos, los actos en los que supuestamente solo me importaba el trabajo”.

7. “Se me tenía prohibido estar con mi hijo y ya no, ya se ha demostrado cómo soy siendo mamá. Tengo una hija abanderada, un hijo con un gran desarrollo motriz, todo gracias a mi esfuerzo, trabajo y mi dinero”.

8. “20 años de carrera no me los va a destruir un mal momento. Sigo para adelante, me gusta lo que soy, lo que hago, y me gusta el ejemplo que estoy dando”.

9. “Muchos me criticaron por ventilar mi vida, las cosas, pero no es así; es mostrar la realidad social, y sí hablé, muchas se han atrevido. Me escriben y les digo que hay fundaciones que ayudan. Si pude exponer mi vida, y si me critican, no me importa, porque pude salvar la vida de muchas mujeres como yo, que pude salvar la mía”.

10. “Estuve grabando la película ‘Amor en tiempos de likes’ y decía me tocará el feo como todas las novelas, pero cuando me dijeron que mi pareja era Danilo Carrera, me quedé sorprendida. Estaré con toda la gente de Enchufe TV y muchos talentos como Érika Vélez, Emma Guerrero, Gigi Mieles, entre otras”.