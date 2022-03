Carolina Jaume, de problema a estrategia

Carolina Jaume sigue en el ojo del huracán, pero no por su trabajo sino por los escándalos. Algo que no es raro en su caso.

Aunque ahora mantiene una buena relación con su expareja Xavier Pimentel (padre de su hija Rafaela) también en sus momentos hubo algunos enfrentamientos y se habló de maltratos (pero de parte de ella). El actor y presentador supo manejarse y siempre ha preferido el perfil bajo.

“No hay nada que comentar”, dice Rafael Cuesta sobre la salida de Carolina Jaume de TC Leer más

Una relación tormentosa en la vida de Carolina fue la que vivió con Douglas Bastidas, ex Tranzas. Peleas en media calle, relajos y dimes y diretes. Pero no alcanzaron las dimensiones de los líos con su exesposo Allan Zenck (hasta proceso legal existe), que ha cometido un grave error: ponerse de pico a pico en las redes sociales con ella. Seguramente en su defensa dirá que no se iba a dejar. La ropa sucia se lava en casa.

A propósito de su salida de TC, muchos se preguntan las razones por la que no la dejaron despedirse. Casi nunca sucede aquello en la TV. Son contados los casos y se dan cuando entre ambas partes no existen conflictos. Aunque digan lo contrario, ya los productores no querían trabajar con ella. Además existía el riesgo de que suelte alguna perla.

Carolina es una mujer talentosa y guapa, pero cuando suelta la lengua arde Troya. Héctor Cáceres, El Pez Gordo, quien compartió con ella en Canal Uno, manifestó en una nota con Pocho Quintero en las redes: “es inestable emocionalmente, eso es lo que sucede”.

Cuando Érika Vélez tuvo ataques de ansiedad y sufrió depresión, buscó ayuda, ahora enfrenta el problema. Y eso debería hacer Carolina por su salud mental y por sus hijos.

Después de ser despedida de TC, ahora es parte de 'En contacto', de Ecuavisa, y seguramente habrá otros proyectos relacionados con la actuación. A los televidentes y a la prensa rosa sorprendió porque gente es lo que sobra en la revista familiar (Gaby Díaz, Dora West, Henry Bustamante, José Urrutia, Lazito de la Farándula, Evelyn Vanessa Calderón, a veces está Claudia Camposano y a partir del lunes 7, Virginia Limongi).

La presentadora tendrá segmentos ('Ama de casa que ama') y especiales en el programa. Será jurado de un reality que se estrenará pronto. Lo más probable es que aprovechen su faceta actoral.

Una estrategia de la revista para levantar sintonía. La directora Betty Mata deberá establecer límites para que no robe pantalla a sus compañeros.