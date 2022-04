Hernán Del Pozo no quiere que lo vean como un "cachudo" por el simple hecho que en el estreno de 'El Poder del Amor 2', en un derroche de sinceridad, reconoció que lo habían traicionado y que era "cachudo a mucha honra".

El influencer y empresario ecuatoriano le escribió a este medio a través de Instagram y aseguró que la confesión de debió a los nervios: "Soy nuevo en la televisión, no sabía qué decir, los nervios me jugaron... Y no soy cachudo a mucha honra (jaja), solo no sabía qué decir".

Asegura que tiene más valores y virtudes en su vida por las que le gustaría ser recordado. "Soy un empresario, tengo un restaurante de hamburguesas, no hay que poner solo lo malo que vieron de mi", comentó.

Sin embargo, a pesar de que Hernán de siente un poco avergonzado sobre su aparición en el primer capítulo transmitido el 11 de abril, a las 20:00, por Ecuavisa, las chicas de El Poder del Amor 2 elogiaron su sinceridad al tener la capacidad de admitir ser víctima de una infidelidad a nivel de Latinoamérica. Es más consiguió un voto por popularidad, el que no consiguió Logan.

"Me he enamorado una sola vez en toda mi vida. He amado con todo mi corazón, me lo han roto. A veces sí he fallado, pero trato de arreglar las cosas si te amo de verdad. Puedo ser un poquito celoso, no soy celoso loco. Pero lo juro, por mi papá que en paz descanse, no me gustan los celos, me han puesto los cachos y es la cosa más asquerosa", dijo el ecuatoriano en su intervención en la casa de las mujeres.

Fue Nathalie Carvajal, quien atizó el fuego al decirle "¿entonces, eres cachudo?" y el respondió: "soy cachudo, a mucha honra".

El reality turco se transmite de lunes a viernes, desde las 20:00. Cuenta con 19 participantes y repartirá 30 mil dólares entre los ganadores. Por Ecuador, hay tres participantes: Nathalie Carvajal, Hernán del Pozo y Logan. Los tres gozan de popularidad en redes sociales.