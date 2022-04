En el primer episodio de El Poder del Amor 2 los participantes ecuatorianos tuvieron un perfil bajo. Logan Moisés, Nathalie Carvajal y Hernán del Pozo han preferido ir despacio en el juego del amor. Sin embargo, Hernán sí llamó la atención de sus nueve compañeras por su sinceridad.

En la primera visita de los chicos a la casa de las mujeres Logan no causó impacto y a ninguna atrapó, a diferencia de sus 14 mil suscriptores en YouTube. De seguro, en las próximas ediciones dejará ver ese carisma.

Cuando llegó Hernán todas lo escucharon atento. Conversó sinceramente sobre sus gustos y aficiones. Aceptó que es un poco celoso y que en las fiestas le gusta ser el más divertido, pero siempre con moderación. El tiktoker y emprendedor de 25 años fue cuestionado sobre las infidelidades.

"Me he enamorado una sola vez en mi vida. He amado con todo mi corazón, me lo han roto. A veces sí he fallado, pero trato de arreglar las cosas si te amo de verdad. Puedo ser un poquito celoso. Pero lo juro, por mi papá que en paz descanse, no me gustan las infidelidades. Me han puesto los cachos y es la cosa más asquerosa que te pueden hacer. Soy cachudo, a mucha honra", sentenció.

La honestidad le valió a Hernán el único voto para un ecuatoriano en la casa. El cuál estuvo reñido, puesto que todos recibieron uno individual, salvo Logan Moisés. El ganador y favorito de las chicas y acreedor a la primer cita fue el puertorriqueño Fredito Mathews. Ahora mantiene el liderazgo y tras el premio de los $2 mil semanales en El Poder del amor 2.