No hay quinto malo. Esta fue la frase que usó la Nena Gutiérrez al inicio del programa 'Noticias de la mañana' el lunes 4 abril. Así dio paso al primer bloque del matinal de RTS que esperaba a su nueva integrante, quien en medio de la intriga, fue revelando poco a poco que se trataba de Gabriela Pazmiño de Bucaram.

La exintegrante de En Contacto (Ecuavisa), llegó al set en una pantalla a contra luz, dejando ver su silueta. Tras casi tres años alejada de la televisión, Gabriela fue recibida por aplausos por sus cuatro compañeros Emiliana Valdez, María del Rosario Gutiérrez, Isaac Delgado y José Luis Arévalo.

La rubia, con su caractéristica energía saludo a los televidentes, mientras sus compañeras en medio de algarabía decían: "Bienvenida a Gabriela Pazmiño Pino". Su nombre de pila se resaltó mientras se recordaba que volvía a la casa televisiva que vio nacer su carrera cuando ella tenía 15 años.

Han pasado 32 años desde aquel momento, por eso este camino está lleno de recuerdos. Ella mencionó que fue su mamá la que firmó su contrato para que ella participara en Nubeluz porque era menor de edad. Y que en ese entonces le explicó que cuando sea grande ella volvería a firmar el suyo. "Fue emocionante firmar este contrato... Me encanta volver a la casa que me abrió las puertas cuando era una niña. Guardé el secreto por cuatro meses.", acotó en medio de su característica risa. En pantalla se mostraba simutáneamente la foto en la que pusó su nombre en el contrato.

Pese a su ceñido vestido púrpura demostró que no ha perdido el ritmo. En la pequeña entrevista también resaltó el apyo de su familia, la cual fue parte de su decisión. "'Noticias de la mañana' me permite consolidarme y es un programa con mucho contenido de valor y me encanta poder aportar junto a los especialistas. Hay que volverse empàtico con la gente".

Las bromas y ocurrencias de Gabriela no faltaron. Con humor le dijo a Isaac Delgado que lo mantendría vigilado en nombre de su amiga Úrsula Strenge. Ellos se hicieron pareja el año pasado cuando ambos estaban en el mismo set.

Su vuelta a la televisión tiene un propósito, llevar alegría a las amas de casa. "Regreso siendo una mujer comprometida con Dios, con mi familia y mi trabajo", afirmó.