El rapero puertorriqueño Anuel AA y su pareja, la cantante dominicana Yailin, conocida como La Más Viral, estrenaron el pasado viernes el tema Si tú me busca, su primera colaboración musical juntos. “Estar enamorado te llena de inspiración, de melodías y de creatividad; es el mejor momento para hacer música y es algo que estamos disfrutando mucho como pareja”, comentó Anuel AA en un comunicado de prensa difundido por sus representantes.

La canción, a su vez, es “atrevida, sensual, desafiante y sin censura”, según se detalló en el comunicado. La producción del tema estuvo a cargo de Súbelo Neo y cuenta con un videoclip, el cual presenta una estética visual con dos caras: la primera, con los artistas en todo su brillo y esplendor histriónico interpretando las líricas de Si tú me busca; la segunda, una mirada a la intimidad de la pareja, con sus momentos más tiernos y espontáneos.

La controversia

El tema ha conseguido más de 10 millones de visitas durante su fin de semana de estreno. Sin embargo, esta atención está marcada por una serie de críticas hacia la letra, el talento de Yailin y la comparación en su relación con Karol G. Las redes sociales están llenas de comentarios no muy positivos sobre la melodía, y algunos consideran que es la peor canción que Anuel AA ha hecho en su trayectoria.

“La leyendas no mueren, se entierran solas. Descansa en paz. De por sí no eres muy bueno y con esto, seguiré rogando por Yankee y su regreso”, escribió Gianni D’ Imperio. “Esto es un claro ejemplo de que no se debe mezclar la vida personal con el trabajo”, opinó Natasha Walker. En tono irónico Anthony Rodríguez escribió en la caja de comentarios de YouTube: “Qué buena canción de los dos juntos. Ojalá y sea la última”.

A los intérpretes la controversia los tiene sin cuidado. Ellos han aprovechado este lanzamiento para compartir fotos inéditas de su relación; entre ellas, la primera fotografía que tienen juntos, la cual se hicieron el día que se vieron en persona por primera vez.