Gabriel Porras: De galán de telenovelas a bartender

Por muchos años, Gabriel Porras fue uno de los actores más populares de la cadena Telemundo -muchos lo recuerdan por su papel en producciones como El rostro de Analía o El señor de los cielos- pero el tiempo pasó, la fama se apagó y el teléfono no volvió a sonar para otro protagónico.

"Lo más difícil fue estar en casa esperando esa llamada famosa que esperamos los actores para el siguiente protagónico, y resulta que no llega. Pasa un año, dos años, y nada. Entonces tienes dos opciones: pensar que no eres bueno como actor o comprender que las circunstancias no están a tu favor en este momento", expresó el actor en una reciente entrevista en el programa Desiguales de Univisión.

Porras detalló que en 2020 finalizó su contrato de exclusividad con Telemundo y que a partir de ese momento dejó de trabajar en el mundo de la actuación debido a la falta de oportunidades laborales en esta industria.

Tras no recibir ninguna llamada para trabajar en algún proyecto televisivo y con las facturas por pagar, el actor decidió tomar su actual situación como una oportunidad de crecimiento y de experimentar nuevos rumbos. Fue así que entró a estudiar en un curso de bartender, lo que le permitió tener una nueva alternativa de ingresos.

"Los actores siempre fuimos meseros o bartenders antes de poder conseguir la fama, entonces a lo mejor yendo por ese lado", comentó el actor, quien también reconoció lo difícil del trabajo en la industria de la hospitalidad. "Ya cuando me tocó trabajar, ay Dios mío, yo respeto a los meseros y los bartenders como ustedes no tienen ni idea, es un trabajo durísimo", concluyó.

Finalmente, el actor contó que su nuevo trabajo le ha permitido pagar las facturas y servicios. Además, agregó que ser bartender no es un trabajo por el que se sienta apenado, al contrario, dijo que hay muchos actores que también lo han hecho.

