Franco Colapinto: La nueva sensación de la Fórmula 1 que fascina al mundo

Los fanáticos latinoaméricanos de la Fórmula 1 han perdido la cabeza a mitad de temporada con la llegada de Franco Colapinto. El piloto argentino de 21 años, quien llegó a formar parte Williams Rancing Driver Academy en el 2023, llegó a tener un puesto en la parrilla de la F1 a mediados de agosto por la salida del piloto estadounidesne Logan Sargeant, y desde ahí su apellido ha circulado por todos lados, pero ¿por qué?

Su popularidad se debe en gran parte a su impresionante debut, un paso clave que lo acerca a tener un monoplaza (carro) para el 2025. También es gracias a su forma de expresarse ante las cámaras sin filtros y hay quienes les atrae su apariencia. La expectativa es grande, especialmente en Argentina, donde hace tiempo no hay un piloto representando la región en el campeonato europeo. Este rol en Williams y su forma de tratar a la prensa han ayudado a consolidar su estatus de ‘estrella en ascenso’.

Colapinto se ha destacado en categorías, como Fórmula 3, lo que llamó la atención de equipos importantes. Su primer logro en puntos durante el Gran Premio de Azerbaiyán fue un hito para Argentina y recordó a los fanáticos la larga historia del país en el automovilismo. Aunque forma parte de una escudería que no está en los tres primeros puestos, se ha forjado un perfil prometedor al ganar puntos en sus primeras carreras.Es por eso que su nombre ha sido mencionado como un posible reemplazo de pilotos de alto perfil en equipos como Red Bull, lo cual ha alimentado aún más la ‘Colapintomanía’, una fiebre de fans que creen en su potencial dentro de la F1.

Franco Colapinto y su personalidad coqueta

Este carismático piloto no solo ha brillado en las pistas, sino que también ha sido noticia por sus coqueteos en redes y entrevistas. Uno de los rumores más recientes que causó furor fue su interacción con la cantante Nicki Nicole. Aunque ambos se han mantenido en silencio, hubo varios momentos en eventos públicos donde parecían muy cercanos, lo que llevó a muchos fans a especular si entre ellos pasaba algo. Imagínese, dos mundos tan distintos como la Fórmula 1 y la música argentina uniéndose en una conexión inesperada.

Pero eso no es todo. Franco Colapinto también tuvo un momento viral con Christine GZ, una periodista y piloto, cuando en una entrevista le lanzó una pregunta muy directa y juguetona sobre si alguna vez había llorado. Ella respondió entre risas, y ese instante se volvió tan popular que los fans no pararon de compartirlo en redes. Incluso antes, tuvo otro ‘coqueteo’ con una periodista brasileña que dejó a todos hablando de la química entre ellos. Estos momentos han hecho que no solo sea visto como un talentoso piloto, sino también como un galán en potencia.

El lado más personal de Franco Colapinto

Franco, también tiene una vida personal interesante y ha captado la atención de muchos tanto dentro como fuera de las pistas. A pesar de estar enfocado en su carrera y pasar la mayor parte del tiempo en Europa, el joven argentino mantiene una fuerte conexión con su país natal, y es un fiel hincha de Boca Juniors. Disfruta de la compañía de su familia y amigos cuando no está en el circuito. Muestra un carácter relajado y cercano en redes sociales.

Además, su círculo social incluye amistades con figuras notables como Bizarrap, uno de los productores musicales más importantes de Argentina, y Duki, otro artista del país. En redes sociales, Franco y Bizarrap incluso compartieron un momento especial en el que el piloto le obsequió al productor un casco personalizado. En el plano amoroso, Colapinto también ha sido noticia; su relación más destacada fue con la creadora de contenido Estelle Ogilvy, con quien tuvo un vínculo intermitente y mediático, pero lo dejó por el piloto Oliver Bearman a inicios de este año.

El piloto es un gran admirador de Fernando Alonso, a quien considera una inspiración. Este vínculo de admiración se reflejó desde que Colapinto era pequeño, y su sueño es dejar un legado en la Fórmula 1 similar al del piloto español.

La 'Colapintoman´´ia' atrae hinchadas de todas partes

Desde hace cuarenta y dos años, Argentina no tenía un piloto en la parrilla de la F1, pero la llegada de Franco Colapinto ha cambiado la historia y captado la atención de fanáticos, incluso de aquellos que antes no seguían el automovilismo. Con su incorporación como piloto de desarrollo de Williams, muchos argentinos sienten que nuevamente tienen un representante en el deporte de alto nivel, lo que ha creado una ola de apoyo apasionado y constante hacia el joven piloto.

Desde sus primeras carreras, las gradas de los circuitos se llenan de hinchas argentinos, que lucen camisetas de Boca Juniors o de la Selección Argentina, portando carteles de apoyo, algo que refleja el entusiasmo incondicional que caracteriza a los seguidores argentinos. En eventos recientes, como el Gran Premio de México, Colapinto recibió un apoyo sin precedentes; los fanáticos incluso crearon el término ‘Colapintomanía’ para describir la euforia colectiva y la emoción de tener a un compatriota cerca de la Fórmula 1. Esta fiebre argentina también se refleja en redes sociales, donde es cada vez más común ver a personas sumándose a esta afición con videos y fotos que muestran su orgullo.

La popularidad de Colapinto sigue creciendo a una velocidad sorprendente. El piloto no solo ha inspirado a los fanáticos del automovilismo, sino que ha despertado la curiosidad de seguidores de otros deportes, lo que pone por lo alto la reputación de que los ‘argentinos tienen las mejores hinchadas’. Este fervor ha sido impulsado también por figuras públicas y celebridades del país, quienes ven en Franco la posibilidad de revivir una era dorada de argentinos en la F1 y han impulsado campañas de apoyo en redes sociales.

