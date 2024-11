Liam Payne y los preparativos para su repatriación al Reino Unido

El cuerpo de Liam Payne está siendo preparado para ser trasladado de regreso al Reino Unido desde Argentina. Una fuente confirmó a Us Weekly que los restos de Payne serán llevados al Cementerio Británico en Chacarita, el más grande de Buenos Aires, para iniciar el proceso de embalsamamiento y preservar el cuerpo antes de su viaje de retorno a Londres, donde se realizará su funeral. La ceremonia en memoria de Liam tendrá lugar en la emblemática Catedral de San Pablo, seguida de su sepultura.

Natalia Arízaga: “En Cuenca sabemos mezclar tradición con tendencias” Leer más

La fuente también indicó que el embalsamamiento podría tomar unas 48 horas, por lo que el padre de Liam, Geoff Payne, podría regresar al Reino Unido con el cuerpo de su hijo el día de mañana lunes. Según La Nación, Geoff logró repatriar el cuerpo tras dos semanas de trámites burocráticos.

El 22 de octubre el Dr. Cristian Poletti, profesor universitario y abogado penalista -aunque no participa en el caso- explicó ciertos procedimientos tras la muerte de Payne. “Es necesario esperar los informes toxicológicos, que suelen tardar de 7 a 15 días. Hasta que no se obtenga ese resultado, no liberarán el cuerpo”, afirmó Poletti, añadiendo que en toda muerte sospechosa de criminalidad “se requiere un tiempo de espera”.

Poletti también precisó que, mientras el cuerpo no sea liberado, no se permitirá su incineración ni su salida del país. Solo cuando esté completamente autorizado, la familia podrá disponer de él y coordinar su traslado al lugar de origen

Trágico final

El exintegrante de One Direction, originario de Wolverhampton, falleció el pasado 16 de octubre tras caer desde el tercer piso de un edificio en el barrio de Palermo, Buenos Aires. La autopsia reveló múltiples fracturas en su cuerpo, causantes de su muerte, y la presencia de drogas en su sistema, incluida la llamada "cocaína rosa" o "tusi".

Su fallecimiento, a los 31 años, desató una oleada mundial de mensajes de condolencias de familiares, excompañeros de la banda, fans y público en general. Payne había hablado abiertamente sobre su lucha contra el abuso de sustancias y los desafíos de lidiar con la fama desde una edad temprana.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!