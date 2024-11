Natalia Arízaga: “En Cuenca sabemos mezclar tradición con tendencias”

En el arte está todo lo que le gusta a Natalia Arízaga (24) Se inspira, y con ello da elegancia y funcionalidad a los espacios.

Formada en diseño de interiores, se considera una apasionada por crear y tener ojo para el detalle.

Si bien esta profesión ocupa parte de sus días, también está entregada a su ciudad tras ser elegida como Reina de Cuenca 2024-2025.

A un día de haber sido coronada, dialogó y posó para el lente de revista SEMANA desde el Museo de Arte Moderno y calles céntricas donde resaltó los trajes de diseñadores cuencanos.

En tacones desde los 15

El tema de los certámenes de belleza ha estado presente en su hogar debido a que su mamá, Sharon Hamilton, concursó en Miss Ecuador representando a Azuay en el año 1991.

“Cuando quise empezar a usar tacones ella fue quien me enseñó a caminar… Tenía quince años y me tenía de lado a lado caminando por la casa” recuerda.

Al certamen Reina de Cuenca lo tenía en la mira desde el año pasado pero lo aplazó para la edición de los 100 años de historia.

Al ser un centenario, Natalia le puso más empeño y su preparación fue integral. “Tuve clases de oratoria, pasarela y también psicológica”, y sobre esto hace referencia al suceso que hubo en el Miss Grand International con la Miss Myamar a quien le quitaron el título por mala perdedora.

“Uno no solo tiene que estar preocupada del cabello, maquillaje o el físico sino también de la parte mental. Contar con una psicóloga en el equipo es fundamental no solo para lograr una mejor versión sino para aprender a aceptar el no”, refiere.

Team del diseño local

Gran parte de su infancia dice que la vivió en el barrio Machángara. “En las fiestas de Cuenca siempre iba con mi familia a recorrer las ferias”. Todo en pro de valorar la mano artesanal.

“El Cidap es clave para encontrar mucho arte cuencano, desde nuestras candongas hasta aretes de filigrana y de una vez apoyar a emprendedores”, menciona.

Con 1,75 de estatura, Natalia también ha sido modelo y eso le ha permitido ver el antes y después de un diseño. Y como buena cuencana le gusta la elegancia.

“Siempre me ha gustado lucir formal y estar bien presentada desde el maquillaje hasta el peinado” Para el certamen de hecho su apoyo fue su mamá como asesora de imagen y su hermana Belén, en maquillaje. “Mi triunfo fue de todas”.

Sus favoritos

Diseñadora cuencana: Andrea Tello.

El mejor consejo de imagen que ha recibido: Mostrarme tal y como soy. Y que la gente pueda ver esa transparencia de que no soy perfecta.

Último cambio de look: Iluminaciones rubias.

Lo que nunca se quita: Una cadena que me regalaron.

Rutina skincare: No me faltan los tónicos de limpieza, producto para el contorno de ojos, una crema hidratante y el bloqueador.

Una comida para pecar: Mote sucio con ají.

