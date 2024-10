Luciana Fuster: “Mi estilo hizo match con el Miss Grand”

Tiene 5.1 millones de seguidores en Instagram, es fan del closet sale. Así es el look de la Miss Grand International 2023.

El contorneo al caminar, la simpatía y acento latino marcan presencia en Luciana Fuster, Miss Grand International 2023.

Desde el rooftop de un hotel de Guayaquil se dispuso a dialogar con SEMANA, a días de entregar la corona.

De manera rápida nos enseña lo que ha traído en su equipaje. Perlas, tacones, y vestidos clásicos están a breve vista. “La mayoría de cosas las tengo en Tailandia”, dice Fuster quien tiene la , racha de ser la reina más viajera de ese certamen, logrando visitar más de 17 países.

Con más de 5.1 millones de seguidores en Instagram, es la peruana con más seguidores hasta el momento y sabe el poder de influencia que tienen sus posteos, sobre todo los de estilo.

Previo a la sesión de fotos reveló detalles de su clóset donde disfruta crear looks que marcan la diferencia donde sea que vaya y sobre todo porque muchos son latinos.

Esther Acebo: “Me siento honrada de haber sido parte de La casa de papel” Leer más

Fan del ‘closet sale’

Desde vestidos cortos o acampanados son parte del estilo versátil que ha gustado no solo en Instagram o Tik Tok, sino también en eventos y las ciudades que visita.

“Nunca me faltan los tacones. Aunque ya me ha tocado agarrarle amor a los tacos de hasta 15 centímetros. Si me toca correr, corro con tacones”, dice entre risas.

Algo también caracteriza llevar es una cadena con el dije del árbol de la vida que también tiene su mamá y hermana. “Ahora me la he quitado para la sesión, pero por lo general siempre la llevo, incluso la lucí en la gala final del Miss Grand International”, menciona.

Y aunque pareciera que tuviese un armario con cientos de prendas de moda, su lema es "no dejarse llevar por las tendencias", y prefiere vestir lo que la haga sentir cómoda. “Precisamente por eso, nunca he sentido que haya dado un paso en falso en la moda,”

Conocedora sobre cómo inflluyen los posteos, suele hacer closet sale o mejor conocido como venta de garaje con la ropa que ya no usa. “Al haber trabajado en TV por mucho tiempo y ahora con los reinados, he tenido ropa que he usado una sola vez, entonces me da pena que se quede ahí habiendo otras chicas que quieren usarlo”.

Sus favoritos

Truco de belleza: Me encanta mi cabello marrón chocolate pero me gusta darle iluminación desde la raíz, por eso no soy fan del balayage.

Rutina al producirse: Primero me peino y luego me maquillo. Siempre con música de reguetón, ¡me encanta! Una vez que ya estoy lista elijo la ropa.

Lo que jamás iría a un clóset sale: Un vestido que lo tengo desde el 2019. Me lo compré porque a mi mamá le encantó y hasta ahora me lo he puesto. Sé que será para un evento muy especial.

En que se fija al comprar: Intento evitar probarme mucha ropa, si hay algo que me gusta por su calidad, diseño o textura me lo llevo.

Sus favoritos al vestir: ¡Los zapatos! Siempre deben tener algo distinto que llamen la atención.

Perfume: Coco Mademoiselle de Chanel para el día, y para eventos Baccarat.

Luciana se considera fan de la moda latina. Foto: Miguel Canales

¿Quieres leer más contenido de calidad y sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!