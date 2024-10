Yanina Zappino: “Ante los desafíos, elegí construirme”

Es poco probable que el rostro y nombre de Yanina Zappino resulten desconocidos en Latinoamérica. Esta argentina viene llamando la atención desde hace casi tres años tras dedicarse a ayudar a las mujeres.

Es coach, autora, oradora y sus reels de Instagram (donde acumula 700 mil seguidores) se han vuelto virales por las claves para transformarse en una mujer de alto valor.

Desde pasar por relaciones tóxicas, divorcio, hasta enfrentar juicios, Yanina aprendió a levantarse y mantener los pensamientos adecuados en su camino.

Con ese enfoque encontró un rumbo profesional inesperado. Se convirtió en la fundadora de Yani Coach LLC.

Previo a su visita por Guayaquil, como ponente del evento Triple M, organizado por Branding & Business, que se dará el 30 de octubre, dialogó con SEMANA sobre cómo se lideró ella misma para poder ser el aspiracional de otras y convertirlas en tal como ella llama: ‘magnéticas’.

Jenniffer Tutivén: “Que no se apague la valentía del guayaco” Leer más

“Solo tenía a mí misma”

Nació y creció en la provincia de Misiones en Argentina. Sin embargo, en la adultez, sus decisiones la llevaron a vivir a otras partes del mundo.

La tormenta más fuerte llegó en su adultez cuando constantemente se involucraba en relaciones tóxicas.

“Me divorcié al mes de casarme, luego caí en una relación con un narcisista y eso para mí fue mi punto de quiebre. Algo tenía que cambiar y eso era yo”, dice. En ese momento estaba en Italia y le tocó empezar de cero, sin papeles y sin trabajo. “Solo me tenía a mí misma. Y de eso se tratan los desafíos de la vida, o te van a construir o te van destruir, y yo elegí construirme”.

Así empezaron las terapias. Al principio, holísticas y luego con life coach para trabajar en su seguridad, sanar sus traumas y sobre todo su niña interior. “Yo sufrí abandono de mi papá y eso fue algo que nunca lo trabajé a nivel emocional hasta mis 30 años”, relata.

Fue un año entero el que recibió a ayuda para trabajar en la relación consigo misma. “Creo que el soporte que recibas ya sea con coach o psicólogo, no determina que hay algo mal en ti , mas bien te ayuda acomodar tus ideas. A veces no nos sentamos a pensar ¿por qué procastino, por qué siempre atraigo a este tipo de hombres, por qué repito estos patrones, de dónde viene este miedo? Hacerse estás o más preguntas significa que estás buscando crecer y mejorar. Pedir ayuda no debe ser un tabú”

Una mujer Triple M

El diálogo se da desde New York donde vive hace aproximadamente dos años con su actual pareja.

“Cuando sané comencé a estabilizar mis diferentes roles y a atraer personas que sumen”. Sin embargo, sentía que faltaba algo más para poder liderar su vida.

Estando en Estados Unidos, comenzó a estudiar coaching con Tony Robbins y fue entonces que dice haber cambiado por completo.

“Yo no me podía guardar las herramientas. Tenía que compartirlas”. Y en el 2020, empezó a crear contenido; ese fue el inicio de Yani Coach, tal como la conocen en Instagram.

“Uno de los desafíos más grandes que tienen las mujeres latinas que vienen a mí, son las relaciones. Pero hay que entender que estas son un reflejo de tu interior, de la cultura, de las creencias. Algo anecdótico, es que la mayoría me cuenta que en su infancia también sufrieron abandono paterno”. Indiferente de la causa, Yani incentiva a hacer terapia.

“Cuando sanas la relación contigo misma, estás rompiendo patrones generacionales, es decir, quienes vengan después de ti (hijos, nietos) no lo repetirán ese patrón”.

De esta forma, Yani empodera a las mujeres. Ya no solo online o eventos sino también con sus libros. En el 2023 lanzó Triple M: Más fuerte, más empoderada, más valiosa. Y luego, en 2024, vino Amor sin toxinas.

“Nunca es tarde para abrir las ojos a situaciones que no suman nada a tu vida. Es posible volverse magnéticas de oportunidades, buenas personas, y tener buenas relaciones… Una vez que empiezas a crecer, ya no hay límites”, concluye.

Cara a cara

De todo el proceso de sanación, ¿qué fue lo que más la marcó?

Fue cuando entendí del potencial que tenía y que muchas personas los tenemos. No estamos destinados a vivir sufriendo, solo estamos programados a repetir patrones, pero sí es posible romperlos.

¿Cuál es su diferenciador en el mundo del coaching?

Siempre he sido una mujer que conecta muy bien con otras mujeres. Y cuando empecé a ser coach no tenía dudas de que mi trabajo sería para ellas.

¿Hay un común denominador en los casos que le llegan?

Hay veces que recibo testimonios que me erizan la piel. Son tantos los casos, desde mujeres que me mandan videos con su ojo moreteado y luego logran salir de esa relación gracias a mí. Mujeres que estaban trabajando en el campo y logran mudarse a la ciudad para emprender. Lo que tienen en común es que volvieron a sonreír. Cada mujer tiene su lucha y lo que hago es guiarla.

¿Qué consejo le daría a quienes han tocado fondo?

No se limiten al no puedo, o al no sé. Sus capacidades son ilimitadas e ir por todo lo que quieran.

¿Hoy en día, la clave de éxito es tener un coach?

La idea no es siempre depender de un coach sino más bien de aprender las herramientas para crecer.

Gisselle Pesántez: “Las velas son un puente entre lo terrenal y espiritual” Leer más

¡En Ecuador!

El evento Triple M de Yanina Zappino está organizado por Branding & Business. Será el 30 de octubre en Casa Julián de Hotel del Parque (Samborondón) Está dirigido para mujeres y las entradas se pueden adquirir en www.fomoplanes.com y www.meet2go.com

¿Quieres leer más contenido de calidad? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!