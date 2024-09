Gisselle Pesántez: “Las velas son un puente entre lo terrenal y espiritual”

En un ambiente de ritmos acelerados, hay que saber frenar y cambiar de dirección según las circunstancias. Es lo que le ocurrió a Gisselle Pesántez, comunicadora social y máster en Dirección de Comunicación Empresarial e Institucional.

Consciente del poder de la salud integral, quiso explayar sus conocimientos a nivel holístico para brindar herramientas que mejoren la calidad de vida.

Emprendió en el rubro de las velas, y si bien algunos las ven como algo estético, también se usan para prácticas terapéuticas.

“En los últimos años, las personas manifestaron la necesidad de un despertar espiritual y de pensamientos ante tanta convulsión social. Las velas no solo transmiten luz, sino que ayudan a poner intenciones. Son un puente para el autodescubrimiento y para que seamos mejores personas", reflexiona.

Después de transitar por televisión, radio y empresas varias, como consecuencia de ese mirar hacia adentro Gisselle hizo un cambio rotundo en su vida, incluyendo el ámbito laboral. Abrió Aluris, una propuesta que incluye velas orgánicas, sahumerios, cuarzos y fragancias.

La marca también le ha permitido conectar con más personas y ayudarlas con terapias de reiki y ser su coach holística.

Desde Cuenca dialoga con EXPRESIONES sobre cómo fue romper el molde de lo que venía haciendo a partir de nuevos esquemas mentales.

En conexión con la sabiduría divina

Quienes la siguen en redes sociales la conocen como Nisalie, un juego de letras de sus nombre Natalie Gisselle.

Cuenta que desde muy joven siempre se cuestionaba sobre aquello que no se puede ver a simple vista. Y empezó a interesarse por lo holístico.

Esto quedó pausado tras su incursión en la comunicación. Hizo trayectoria en canales de TV, radio y en algunas empresas. Fue presentadora de noticias en TeleCuenca, Ecuador TV y RTU.

"Tres meses antes de la pandemia, decidí renunciar a la dirección de comunicación de una institución en donde estuve cuatro años. Estaba cómoda a nivel laboral, pero incómoda emocionalmente", recuerda.

Y en ese afán de encontrar un propósito mayor a sus días, retomó el reiki, el yoga y la meditación. "La pandemia fue la excusa para recorrer el camino hacia adentro, de cuestionarme a dónde voy, cómo ofrecer al mundo las cualidades que Dios me dio. Y con meditación vino el tema de las velas".

Así, de manera independiente, fue forjando su nombre a través de la elaboración de velas. "Me repetía constantemente 'Yo confío', para conectarme con esa sabiduría divina y poder cumplir con el llamado", expresa.

Y de a poco fue tomando forma el emprendimiento bajo el nombre Aluris (que significa ritual) para que más personas se conecten consigo mismas.

Entre aromas y cristales

Siento que he tocado corazones y me da gusto ver cómo comienzan a canalizar mejor sus emociones, ponen mejor sus intenciones y hacen cosas que creían que no podían", asevera.

Su colección de velas denominadas Conéctate contigo mismo no contienen parafina, son trabajadas en soya orgánica y vienen acompañadas de cuarzos.

Gisselle considera que el mayor crecimiento de la marca se ha dado en estos años pospandemia, debido a los cambios de hábito que se dieron tras el confinamiento y al hecho de que la gente busca encontrarse a sí misma.

"Las velas son un puente entre lo terrenal y lo divino. Cuando enciendes una, lo haces también como un ritual porque pones una intención para darte luz", menciona.

El factor diferenciador con respecto a otros emprendimientos es que acompaña sus velas con cristaloterapia. Tienen cuarzos y cristales en la parte de arriba, y cada una representa el chakra o punto energético en específico que cada quien debe trabajar internamente.

“Ofrecer un producto que es luz hizo darme cuenta de que puedo vivir del servicio. Y si bien estoy en canales como Instagram y página web, entendí que ser espiritual no significa que debo salirme de la 'matrix', sino poder mostrar a la 'matrix' que soy espiritual", añade.

