Mary Mayorga: “Las caídas son siempre oportunidades”

Que el talento de maquillaje y peinado goce de respeto internacional es algo que no debería sorprender a nadie, pero en los últimos años hay nombres destacados que llevan orgullosos la bandera de Ecuador.

Entre esos está el de la ambateña Mary Mayorga (35), quien va alcanzando logros mediante el estudio y la capacitación permanente.

Al día de hoy, es parte del selecto equipo de Muba Cosmetics, marca Oficial del certamen Miss Universo. El profesionalismo de Mayorga ha sido tal, que tanto en 2023 co- mo en 2024 ha ocupado el cargo de directora del equipo de maquillaje y peinado en el Miss Universo España.

Se metió de lleno en el mundo de la belleza hace catorce años, cuando empezó a trabajar de manera independiente. Pero ya venía indagando por su cuenta en otros estudios de maquillaje.

Como estilista que ha recorrido un largo camino, sabe los sacrificios que conlleva también para sus colegas, y es por ello que lideró la iniciativa de que más de 135 ecuatorianos se dieran cita en la Asamblea Nacional para compartir juntos el reconocimiento al trabajo hecho.

Antes de viajar a México para ser parte del staff de profesionales que maquillarán y peinarán en Miss Universo, mantiene un diálogo con EXPRESIONES. Cuenta cómo fue el camino para llegar de menos a más y salir de situaciones difíciles que la hicieron más fuerte a nivel personal.

Jenniffer Tutivén: “Que no se apague la valentía del guayaco” Leer más

Tres embargos ¡y a emprender!

“Cuando tenía 19 años, me embargaron la casa. No quedó ni la cocina ni el cilindro de gas... Solo nos dejaron las tablas”, recuerda sobre lo que vivió en Ambato.

Empezó a trabajar bajo dependencia en un estudio de maquillaje y volvió a comprar lo básico para el hogar. Allí vivía con su mamá y su hermano con capacidades especiales. “Al siguiente año, hubo otro embargo. Fueron tres veces en total. El último fue más triste, porque me endeudé para comprar todo lo que se habían llevado”.

A pesar de los ánimos bajos, se llenó de fortaleza. “No podía seguir trabajando bajo dependencia, así que renuncié y comencé a atender clientas de manera independiente. Con lo que gané, a la semana compré una cocineta y una olla arrocera”.

Así, hace 14 años empezó a atender de manera personalizada con servicios de maquillaje, peinado y tinturados.

En pandemia, como muchos, también afrontó desafíos. “Cerré el local por cuatros meses. Pero para mí esa caída fue una oportunidad. Me demostré a mí misma que puedo más cosas. Hice Uber, vendí mascarillas, comida... Iba a cortar el cabello a casas donde vivían personas con movilidad reducida... No tengo problema en emprender, porque desde niña vi a mis padres moverse en el mundo del comercio y me gusta”

El ansiado Miss Universo

Desde el 2010, cuando empezó con su negocio, su nicho ha sido el de la mujer cotidiana. Sin embargo, el camino le fue imponiendo otros retos. “En 2021 vi anuncios de audiciones para Muba Cosmetics, dirigido por Andrés Felipe.

La primera que hice fue en Colombia, donde no quedé.Pero no me rendí y fui a una segunda, que la hizo en Guayaquil”.

Aquel fue el momento de gloria. “Esto me ha permitido aprender de varios artistas de la industria, porque tienes la oportunidad de tener un amplio abanico de celebridades a tu disposición”.

Ha conocido y producido a Lupita Jones, la primera mexicana en ganar la corona de Miss Universo; a Catriona Grey, Miss Universo 2018; entre otras.

Con la experiencia acumulada, Andrés Felipe le dio la oportunidad de dirigir grupos de maquillaje y peinado. Eso fue lo que pasó en España en 2023 y 2024. “Trabajé con gente que viene de México, Colombia, Panamá, Estados Unidos y, por supuesto, España. Realmente ha sido un premio llegar a Europa”.

De hecho, en el más reciente certamen conoció a Michelle Jiménez, actual Miss España, quien tiene raíces guayaquileñas y de quien EXPRESIONES hizo un amplio reportaje.

“No me gusta encariñarme con las chicas, porque es cero profesional. Al día siguiente, durante las fotos con la prensa, Michelle me contó de dónde es su familia y eso me llenó de emoción”.

En un par de semanas, Mary viajará a México para ser parte del staff del concurso Miss Universo. “Para mí lo más importante es que todas las candidatas brillen por igual. Así como nosotros, los maquilladores y estilistas”.

A fondo

Siendo hija de comerciantes, ¿cómo vino el gusto por ser maquilladora y estilista?

Como mis padres trabajaban ‘full’, me dejaban en una peluquería todas las tardes. Yo veía cómo la gente salía transformada, y me decía: “A esa señora yo le haría esto”. Era muy crítica con cómo se arreglaban.

¿Qué trabas enfrentó para dedicarse a la belleza?

Había un prejuicio. Decían que quienes estudiaban esto no tenían la capacidad intelectual para cursar la universidad. Me tocó viajar a Quito, donde seguí mis tres tecnológicos y demostré que esta es una carrera tan sacrificada como las demás.

¿Qué recuerda del reto de abrir el primer local?

Yo buscaba a mis amigas y las maquillaba para que bajaran al centro de la ciudad. Allí entregaban volantes para que viniera la gente a mi local. Poco a poco iban llegando.

¿Hubo un cambio en su imagen para marcar la diferencia con el resto de maquilladoras?

Total. ¡Y costó! Al inicio, recuerdo que quedaban retazos de las extensiones de cabello que me tocaba armar, y con eso armé las mías. Mis primeros zapatos de trabajo también tienen historia. Sentía que ya tocaba el suelo, porque la suela estaba desgastada. Pero querer es poder. Hoy, todos los trajes que visto para eventos, yo misma los diseño y mando a confeccionar. Me gusta mantener una imagen elegante.

Con el peso de su trayectoria, ¿buscó abrir franquicia y así generar más ingresos?

He preferido el servicio personalizado, por eso no tengo un salón con 20 empleados. Prefiero dar exclusividad. Y más que franquicias, quiero formar artistas en proyección y ampliar el tema de cómo sostener su marca.

Más sobre ella…

Mary Mayorga es madre y esposa. Divide su tiempo entre su propio salón y su labor como parte del staff de Muba Cosmetic, marca oficial de Miss Universo. Estudió Tecnología de Asesoría de Imagen Empresarial y Corporativa y también Estética Integral y Peluquería. Como parte de su formación y buscando mantenerse actualizada en cuanto a tendencias, ha participado en workshops en Estados Unidos, Colombia, República Dominicana y Brasil.

¿Quieres leer más contenido de calidad? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!