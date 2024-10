Jenniffer Tutivén: “Que no se apague la valentía del guayaco”

“Llegó la reina de Guayaquil”, avisan desde la garita del club de aviación. Es Jenniffer Tutivén y, a su lado, camina su equipo de trabajo.

A primera vista, impresiona con su elegancia y estatura. “Mido 1,83 cm sin tacones” contesta sonriente. Pero aquel día llevaba stilettos y sus casi 1,90 llamaban la atención.

Se muestra elocuente al hablar y sus delicados movimientos de manos denotan su faceta de bailarina.

A un día de haber sido coronada, se dispuso a dialogar con SEMANA sobre las coronas ganadas, la etapa del bullying y el amor por la ciudad. Rodeada de avionetas posó con desenvolvimiento demostrando cómo su esencia será un despegue para su carrera y proyectos.

Del bullying a liderar

Creció y vive en el barrio Bastión Popular. “Desde allí salí para esta entrevista”, menciona. Allí todos la conocen como Xiomara. “Yo sé que si me llaman así, es alguien de mi familia o del sector”.

Mientras se desarrolla el diálogo, cuenta que detrás de su seguridad al hablar hay una preparación integral donde tuvo que superar situaciones. “En la adolescencia sufrí de bullying… Tenia 13 años y me molestaban por mi estatura, por las buenas notas y mucha cosas más. Gracias a Dios tuve a mi mamá y a la institución que me daban soporte”, recuerda.

Pero para ella no hay mejor forma que educarse para virar la página. “Hay quienes se enfocan en alejar a quienes hacen bullying pero no en fortalecer a la víctima. Yo me pude preparar en Liderazgo y habilidades blandas para que nadie más me vuelva a afectar emocionalmente”.

Al día de hoy Jenniffer acostumbra dar charlas de liderazgo para ayudar a más jóvenes en esa situación y añade que entre sus hábitos diarios incluye prácticas holísticas como meditar, escribir, y manifestar, para seguir fortaleciéndose a nivel mental.

Una perla descubierta

“Usted debería ser modelo o miss. Mire su talla. Era Mario Peña quien me decía eso en una presentación de baile que yo había ido”, cuenta Jenniffer.

Tenía apenas 15 años. Y una semana después vio un aviso en el periódico sobre un casting para una beca de modelaje. “Yo ya bailaba danza desde los 12, y esa soltura creo que me ayudó a ganar el cupo”. Empezó en la escuela Glamour Escuela de Artes. Y con el tiempo tuvo la oportunidad de participar en editoriales de moda e incluso en una portada de uno de los suplementos de Granasa (editora de diarios Expreso y Extra).

A la par dio el salto a los reinados. Miss Fashion Model Ecuador 2019, Nereida 2021, Reina Nacional de la Ganadería 2023, fueron algunos de los certámenes donde ganó la corona.

“Aprendí a ganar y también perder. En Colombia, durante el internacional de Ganadería, no llegué al top, lloré y entendí que debía enfocarme en otros asuntos. Trabajé mucho en quién soy y hacia donde quiero llegar”.

El momento de gloria llegó en octubre de este año al convertirse en Reina de Guayaquil 2024. “Esto fue trabajo en equipo de años, donde Clímaco y Byron Villamar han sido clave”, dice sobre sus asesores.

A futuro no descarta participar en Miss Universe Ecuador. Foto: Gerardo Menoscal

Pasión por la neurocirugía

Con 21 años, posee un currículum que demuestra su ímpetu de ir por más. Tiene el título de tecnóloga en Administración de Empresas, y está cursando una segunda carrera: Medicina.

Aunque el camino para ser doctora requiere de tiempo y sacrificios, ella no desiste. Se baja de los tacones y se va a la ‘U’. “Desde pequeña tengo la vocación de aportar y servir, no solo desde el punto de vista social sino también médico” cuenta y añade que ya tiene claro la especialidad.

“En los primeros semestres vi la cantidad de casos que requieren de neurocirujanos y eso me llenó de fortaleza para querer ser una”.

Guayaquil, la gran joya

Está lista para hacer despegar su proyecto como reina. “Veo a esta ciudad no como una Perla sino un gran collar de perlas, donde todos sus ciudadanos deben brillar. Pero para eso hay que pasar un proceso de evolución, y es ahí donde voy a aportar para que los guayaquileños aprendan sobre liderazgo, pulan sus talentos y destaquen. Todos tenemos cualidades diferentes pero juntos formamos esta gran joya”, refiere.

Ante la situación que atraviesa no solo Guayaquil sino el país, Jennifer quiere dejar un legado de conciencia. “Ante los racionamientos eléctricos hay que fomentar la educación ambiental, no solo en los niños, sino adultos. Hay más formas de generar energía… Que esto no apague la valentía ni la esencia emprendedora del guayaco”, concluye.

Cara a cara

Si su vida fuera un género musical, ¿cuál sería?

Sin duda, clásico, pero también salsa, por su alegría.

¿Tiene alguna hueca favorita?

De hecho está por mi casa, es la picantería Diana Gabriela.

¿Y qué plato le gusta pedir?

El encebollado, pero me lo como con chifle… Y mi taza de café.

¿De alma cafetera?

¡Me encanta combinar el café con todo! Si estoy almorzando pido café, si como un ceviche, o un shawarma también hay café. Quienes lean este reportaje capaz me miren raro pero si lo prueban tal vez les guste.

¿Algo que no se sepa de usted?

Evito decir palabras negativas. Por ejemplo, para referirme a mis días: “He tenido días buenos y no tan buenos”.

¿El porte de reina y la imagen de quién la heredó?

De mi mami. Ella es mi principal asesora. Y le encanta este mundo de la belleza. Fue imagen de Sedal cuando era joven.

¿Esta es su última corona o aspira otro certamen?

(Risas) En un futuro sí quisiera concursar en el Miss Universe Ecuador. Pero siento que para representar a un país primero hay que palpar las necesidades de la ciudad donde se vive, y el reinado me da esa oportunidad y conocer lo que soy como guayaquileña.

Fotos: Gerardo Menoscal. Producción: Gianella Muñoz. Look blanco: Carolina Macías @doriangarabibrand Verde: Simone @simonecollection_ec Accesorios: Amara Ecuador @amaraa.ec Peinado: Clímaco Añanguren @climacostyles_ Maquillaje: Byron Villamar @byronvillamar_ Locación: Aero Club del Ecuador @aeroclubdelecuador.

