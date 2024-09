Cristina Amador: “Llevar joyas es una forma de autofestejarme”

Creativo, chic y sobre todo muy sofisticado, así se podría describir el estilo de Cristina Amador.

Es hoy en día una experta al hablar de diseño de joyas. Vive constantemente creando. Elabora colecciones y carga baterías con nueva inspiración.

Topacios, esmeraldas, rubíes o amatistas son parte de las piedras que lleva consigo para brillar en el día a día.

“No hay que esperar un momento especial para usar nuestros accesorios favoritos. Llevar joyas es una forma de autofestejarnos a diario”, expresa.

En diálogo con SEMANA cuenta más detalles y tips de su estilo personal que va ganando espacio en Instagram.

Más que un accesorio, una inversión

Diseña desde el 2003 y con el tiempo su esencia al vestir no ha pasado desapercibida. “Cuando tengo un evento, yo misma me produzco, incluido el peinado y make up, ¡me fascina! Empiezo eligiendo las joyas y luego el vestuario” explica.

No es de las que luce el mismo tono de la joyería con la ropa. “Me gustan los constrastes, añadir un toque de color, y el más es más”, dice y agrega que la ventaja de los accesorios es la versatilidad, ya que, se los puede usar tanto a diario, en un brunch, una cita o matrimonio.

Si bien lleva lo creado por ella, también apoya el consumo local, sobre todo en vestuario, y los luce no solo en Guayaquil sino a las diferentes ciudades donde viaja.

Aunque no niega que lo que más le “piropean” son las joyas. “Creo que más allá de elevar un look, trascienden en el tiempo. Y muchas veces, pasan de ser un accesorio a una inversión", comenta. Por ello, en cada uno de los procesos cuida que haya la mejor calidad.

Cuando se le pregunta por los favoritos de su joyero refiere a aquellos que tienen más valor emocional. “Cada pieza que llevo, no solo suman estilo, sino que cuentan una historia de amor, piedras del mes de mis hijos y mi piedra favorita”, concluye.

Desde su joyero

Para evitar que las joyas se dañen: Hay que quitárselas para lavarse las manos, hacer ejercicio, nadar, limpiar y antes de aplicar loción, perfume o spray para el cabello.

La limpieza: Después de usarlas, límpielas con un paño suave y guárdelas en una bolsa de plástico sellada, lejos del calor y la humedad

