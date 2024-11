Margot Robbie ya es mamá

Margot Robbie, de 34 años, dio la bienvenida a un niño, así lo confirmó la revista People el sábado 2 de noviembre. Según un informe previo de The Daily Mail, la actriz entró en labor de parto dos semanas antes de su fecha prevista en octubre, y una fuente aseguró al medio que "todo está bien".

El embarazo de la estrella de Barbie se dio a conocer en julio, después de que fotos publicadas por The Daily Mail desataran rumores. Poco después, varias fuentes confirmaron la noticia a People. A pesar de que se conoce el nacimiento del bebé, los medios no tienen ninguna otra novedad sobre el recién nacido, ni siquiera su nombre.

De la amistad al romance

Robbie y Tom Ackerley (34) se conocieron en el set de Suite Française en 2013, aunque inicialmente su relación fue solo de amistad. En una entrevista para Vogue en 2016, Robbie compartió: “Siempre estuve enamorada de él, pero pensaba, ‘Nunca me amaría. No lo hagas raro, Margot.’ Y luego sucedió, y pensé, ‘Por supuesto, estamos juntos. Esto tiene tanto sentido como nada antes’”.

Ed Westwick anuncia que va a ser papá Leer más

La pareja lleva su vida personal de manera muy privada. Se casaron en una ceremonia íntima en Australia en diciembre de 2016. “Estar casada es lo más divertido. La vida se volvió más divertida”, expresó Robbie en una entrevista en noviembre de 2018. “Ser esposa de alguien me da una responsabilidad; quiero ser mejor”.

Aunque Robbie ya había mencionado que "definitivamente" quería formar una familia con Ackerley, el momento no había sido el adecuado. Hoy, ambos equilibran su vida personal y profesional como copropietarios de LuckyChap Entertainment, su compañía de producción.

En junio, Ackerley comentó a The Times of London: “Pasamos las 24 horas del día juntos; no hay un interruptor de encendido y apagado. Todo se ha convertido en una sola cosa”.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!