Final de Miss Universo 2025: a qué hora es, cómo verla EN VIVO y quienes compiten

La final del Miss Universo 2025 se celebrará en el Impact Arena de Bangkok, Tailandia, con la participación de más de 120 candidatas que buscan convertirse en la nueva reina universal. El certamen, uno de los eventos más esperados del año, promete una noche de elegancia, diversidad y emoción, y podrá seguirse EN VIVO a través de distintas plataformas y canales internacionales.

¿Cuándo y a qué hora es la final?

La edición número 74 del Miss Universo se llevará a cabo este viernes 21 de noviembre de 2025 en el Impact Arena de Pak Kret, Bangkok, Tailandia. Debido a la diferencia horaria, la gala se transmitirá en América el jueves 20 de noviembre en horario nocturno.

Estados Unidos: 20:00 ET / 17:00 PT

México y Centroamérica: 19:00

Ecuador, Colombia y Perú: 20:00

Argentina y Chile: 22:00

La ceremonia incluirá desfiles en traje de baño, vestido de gala y la tradicional ronda de preguntas, que definirán a la sucesora de la actual Miss Universo, la danesa Victoria Kjær Theilvig, coronada en 2024.

Cómo ver la gala EN VIVO

La final del Miss Universo 2025 será transmitida en directo desde Bangkok a través de las principales cadenas y plataformas oficiales. En Latinoamérica y Estados Unidos, la señal estará disponible por Telemundo, mientras que en plataformas digitales se podrá seguir por Peacock TV. Además, canales locales como RCN en Colombia y Venevisión en Venezuela ofrecerán cobertura especial para sus audiencias. En YouTube la transmisión estará disponible en el canal oficial del Miss Universo.

La organización también compartirá contenido en tiempo real en sus redes sociales oficiales, incluyendo entrevistas, momentos detrás de cámaras y la coronación. En países donde no haya transmisión televisiva, la gala podrá seguirse vía YouTube y Grand TV, ampliando el acceso global al certamen. De esta manera, millones de espectadores podrán acompañar a las más de 120 candidatas que buscan convertirse en la nueva Miss Universo.

¿Quiénes compiten por la corona?

La región latinoamericana llega con fuerza a la edición número 74 del certamen, con representantes que han destacado en las preliminares:

Ecuador: Nadia Mejía

México: Fátima Bosch

Venezuela: Stephany Abasali

Colombia: Vanessa Pulgarín

Perú: Karla Bacigalupo

Chile: Inna Moll

Argentina: Aldana Masset

Estas candidatas forman parte de las más de 120 participantes que buscan la corona universal en Tailandia. La región históricamente ha tenido un papel protagónico en Miss Universo y este año varias de ellas figuran entre las favoritas para alcanzar el Top 20 o incluso la corona. Las candidatas han pasado por semanas de preparación que incluyeron entrevistas privadas, preliminares y actividades sociales en Tailandia, donde fueron evaluadas por un jurado internacional.

Lo que se espera de la final

La gala de este año promete innovaciones en producción y un enfoque renovado en liderazgo y responsabilidad social. La organización ha señalado que no solo se evaluará la belleza y el porte, sino también la capacidad de las candidatas para inspirar y liderar proyectos de impacto en sus comunidades.

El evento contará con la tradicional pasarela final, donde se anunciarán las semifinalistas, finalistas y finalmente la nueva Miss Universo. La sucesora de Victoria Kjær recibirá la corona y asumirá el compromiso de representar a la organización en campañas globales de empoderamiento femenino, sostenibilidad y derechos humanos.

