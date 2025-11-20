Miss Universo 2025 en vivo: sigue aquí la final y coronación del certamen

Sigue en vivo la final de Miss Universo 2025 desde Tailandia. Conoce a las favoritas y mira la coronación en directo

Victoria Kjaer y otras candidatas de Miss Universo 2024 durante su coronación.

La espera terminó. La final de Miss Universo 2025 se llevará a cabo este viernes 21 de noviembre en el Impact Challenger Hall de Tailandia, donde 130 candidatas de todo el mundo competirán por la codiciada corona.

En Ecuador, la transmisión será este jueves 20 de noviembre a partir de las 20:00, a través de YouTube, Grand TV, Telemundo y Peacock, plataformas donde millones de espectadores podrán seguir en vivo la elección de la nueva reina universal.

Innovación y enfoque social en esta edición

La organización del certamen adelantó que esta edición trae novedades en producción y formato, con un énfasis renovado en liderazgo y impacto social. La gala combinará tradición, tecnología y el protagonismo de las historias personales de cada candidata, factores que han aumentado el interés global por esta edición.

Durante las semanas previas, las delegadas participaron en preliminares, entrevistas privadas y actividades especiales, elementos que forman parte de la evaluación integral del jurado. Los expertos destacan que, más allá de la belleza, se evalúan seguridad, presencia escénica y dominio de la pasarela, determinantes para avanzar en la competencia.

Favoritas latinoamericanas

Las apuestas y análisis previos apuntan a varias representantes latinoamericanas como posibles favoritas: Colombia, Venezuela, México y Chile.

Sin embargo, los especialistas recuerdan que las predicciones pueden cambiar al momento de la gala, cuando cada candidata debe demostrar su mejor versión frente al jurado y al público global.

