Caso Pepe Tola: suspensión inesperada de la audiencia de casación

La Corte Nacional suspendió la audiencia de casación de Pepe Tola, generando expectativa sobre la resolución

A las 08:30 de este jueves 20 de noviembre se dio inicio a la audiencia del caso de José Tola Sandoval, conocido como Pepe Tola, exparticipante de reality y actor ecuatoriano. El proceso, que vuelve a moverse después de 11 años, avanzó tras la decisión de la Corte Nacional de admitir el recurso de casación presentado desde inicios de 2021.

No obstante, la defensa, a cargo del Dr. Iván Saquicela —quien horas antes compartió una fotografía junto a la hermana de Pepe, Verónica Tola— informó que la Corte Nacional decidió suspender la audiencia “para revisar íntegramente el caso, deliberar y posteriormente anunciar la resolución”.

Para el abogado Saquicela, esta decisión representa un avance positivo, pues considera que los jueces “pudieron percatarse de la arbitrariedad que se había cometido”. Esto, sin duda, renueva la esperanza de quienes respaldan al también actor.

En los próximos días se anunciará la fecha en la que se llevará a cabo la audiencia final del caso de Pepe Tola.

Previo a la audiencia: Tola se manifestó en redes y pidió apoyo

Horas antes de la diligencia, Pepe Tola se pronunció en redes sociales para pedir apoyo espiritual a sus seguidores. El exchico reality afirmó que esta audiencia representa “la última oportunidad para limpiar su nombre y recuperar la vida que le arrebataron”.

“Pídanle a Dios que abra los caminos, que toque los corazones correctos y que ponga orden donde por tanto tiempo hubo injusticia”,escribió en un mensaje cargado de emoción y vulnerabilidad.

También señaló que este es el momento más decisivo de su vida y confesó la carga emocional que ha soportado durante los once años que lleva su proceso.

Defensa aseguró que presentaría información clave

Su abogado, Iván Saquicela, anunció en una rueda de prensa el pasado 22 de octubre que presentará argumentos destinados a evidenciar errores e irregularidades dentro del expediente judicial.

Además, su defensa manifestó “Yo considero que Pepe Tola ha tenido un terrible sufrimiento más de una década, y en buena hora que haya la oportunidad ante un tribunal de la Corte Nacional exponer razones jurídicas y que la sentencia es errada, él es inocente, debe hacerse justicia”.

Una década de controversia y un proceso que llega a su recta final

Pepe Tola recibió una condena de 16 años de prisión y la orden de pagar $25.000 como reparación económica por la presunta violación de una adolescente ocurrida el 1 de abril de 2014, cuando la joven tenía 13 años.

Desde entonces, el caso ha atravesado más de una década de procesos legales, en los que Tola ha buscado sostener su alegada inocencia. Hoy, el recurso de casación se presenta como su última instancia para revertir el fallo.

