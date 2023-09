Fey: “La sensualidad es no juzgarte”

En 1995 irrumpió en la escena musical mexicana una joven delgada, de dulce voz, energía desbordante y pañuelos amarrados en las muñecas. Este fue su distintivo visual por años, pero lo que más ha perdurado son las canciones que sacó en la última década del siglo XX.

Ya son casi 30 años desde que Fey se convirtió en un símbolo del pop en español con temas como Media naranja, Gatos en el balcón, Muévelo y Subidón, entre los más recordados. Ahora María Fernanda Blázquez Gil tiene 50 años y no es más esa adolescente. Tiene una hija (Isabella Orozco Blázquez, de 12 años) y desde el 2014 sigue su camino por la música de manera independiente.

En esta charla con EXPRESIONES, la denominada Reina del Electropop demostró que no ha perdido el carisma que la ha hecho ser admirada por millones.

Además, tiene muchas novedades que la tienen entusiasmada. La más importante, la canción Veneno, nuevo sencillo que pertenece a una serie de melodías listas para sacar en seguidilla durante los próximos meses.

Aquí todo lo que comentó en esta entrevista desde Ciudad de México.

El pasado mes de junio visitó Guayaquil para ofrecer un show tributo a los 90. Cuéntenos sobre este reencuentro con el público local.

¡Fue lo máximo! No puedes tú creer el cariño que recibí. Haz de cuenta que saliste de casa por estudios o algo y regresas a tu hogar. Justo así me sentí. Fue un éxtasis total, sentí que todos hemos crecido juntos.

Ya casi son 30 años de carrera y muchos de sus fanáticos están con usted desde el primer día. ¿Cómo es la cercanía con ellos?

Son tantos años compartiendo, que más allá de lo físico, se comparte desde el alma. Está cargado de sentimientos todo este camino. Cuando estás arriba del escenario, te conviertes en uno con la gente. Y nada, con respecto a las historias, hay personas que se han casado, que eran de clubes de fans distintos pero se enamoraron. Les han puesto a sus hijas Fey. Cuando hice Vértigo, me contaron que era música que les ayudaba a hacer catarsis. Es hermoso poder compartir tanto y que te abran las puertas de su corazón.

Fue un pilar importante del pop en español. Ahora es lo urbano lo que reina. ¿Qué se siente tener de vuelta las armas para defender su género, que ha vuelto a tener vigencia?

Siempre me he considerado electropop. Me di la oportunidad durante la pandemia de hacer una colaboración con Paul Okenfold (DJ). Así salió The perfect song. También probé con un beat más urbano en Comiéndote a besos… Entonces he podido probar con todo lo que suena, pero desde lo que sé hacer, electropop.

¿Cómo nace Veneno?

Es un tema que habla del cuerpo, de sentir. De relaciones que vienen y van. Es un tema bastante latino, pero con mucho de electrónico.

En redes sociales catalogan la canción como la más sensual que ha hecho.

Si nos referimos a que sensualidad es… sentir, pues sí. La sensualidad es no juzgarte, entonces si sentimos nuestro cuerpo y lo dejamos suelto, que baile, que flote, que se mueva, es muy femenino. Si no piensas y solo sientes, es increíble hacia dónde te lleva todo.

La nostalgia por los noventa está muy activa. ¿Cómo ve este resurgir de la fiebre de los artistas de aquellos años?

Se hizo muy buena música en los noventa. También en los ochenta y los setenta. Todo muy melódico y se quedaron para siempre. No son desechables. Hay que canciones que son fugaces, como amores de una noche. Me siento muy feliz de seguir haciendo canciones que se pueden adaptar a cualquier momento de la vida. En mis shows me enfoco mucho también en los temas de mi historia.

Más de Veneno

Sabemos que tiene listas 16 canciones. ¿Qué nos puede adelantar de ellas? Sus fans han dejado insistentemente comentarios en sus redes sociales.

Yo lo sé, pero me gusta darles sorpresas. Les voy a contar que ya está lista la canción que viene, saldrá en un par de meses. Tiene mucha más emotividad, con una historia más íntima con la que todos se pueden identificar. Hasta ahí la dejo.

¿De dónde ha tomado referencias para el videoclip de Veneno?

Más allá de que sea una gran producción, porque no lo fue, lo que queríamos representar es qué nos decía el cuerpo al escucharla. Es totalmente corporal. Quería llegar a ese mundo inexplorado, que es la parte interna de uno, que para algunos es como otro planeta. Quería sentirlo todo.

Siempre ha impuesto moda. Ahora lo hace con enterizos, muy pegados.

Es que lo que quiero demostrar es esta segunda piel. Que toda mi música es para el cuerpo. Entonces quería saber cómo era no estar vestida. No es llamar la atención con la ropa, es de que esta se adapte a mí.

En una reciente entrevista aseguró que es una creyente de que todo debe mutar. Pero nosotros, los medios, solemos otorgar títulos de Reina o Princesa a las artistas. Si pudiera escoger su título, ¿cuál sería?

Mujer transformación. La mujer que cambia de piel. Una de las cosas más características en mí, algo que antes criticaba, es que ahora dejo que mi personalidad se rompa y vuelva a nacer una nueva. Que pueda siempre volver a percibir. ¡Qué aburrido sería amar, sentir, comer lo mismo! No podemos seguir iguales.