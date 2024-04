La farándula de Ecuador y una realidad que tiene poco de rosa

Mayra Salazar (35) era conocida por su trabajo de relacionista pública. Sin embargo, la doble vida que llevaba todavía sorprende a muchos, ya que usó su experiencia comunicacional para ser un vínculo entre narcos, jueces y políticos.

Incluso, durante su declaración anticipada en el caso Metástasis, el Jueves Santo, 28 de marzo de 2024, salpicó a faranduleras ecuatorianas, Mafer Pincay, Ángela Orellana, Mafer Vargas y Yuleysi Coca, además a la cantante mexicana Gloria Trevi y a la actriz Carolina Jaume. Esta última ya ofreció su versión libre y voluntaria en la Fiscalía General del Estado, el martes 2 de abril, en la que mencionó que le entregó una agenda a Mayra para obtener información de las cuentas bancarias de su exesposo.

El caso de la excolaboradora de TC, exfuncionaria de la Corte del Guayas y cercana al narcotraficante Leandro Norero, detenida en diciembre de 2023, trae a la memoria el seriado colombiano de Caracol TV 'Las mujeres de la mafia', que se centra en la vida de cinco féminas y su relación sentimental con narcos. Sus existencias giran alrededor de los sueños, las ambiciones y la búsqueda de poder en un mundo lleno de placeres y problemas inesperados.

¿Qué lleva a mujeres guapas, jóvenes, que aparentemente lo tienen todo a dejarse seducir por esta vida que, generalmente, tiene dos caminos, la cárcel o el cementerio? Esa es la pregunta que plantea EXPRESIONES.

Según el sociólogo Carlos Tutivén, “actualmente muchos sujetos carecen de las alertas reflexivas o de los filtros éticos necesarios para resistirse a las oportunidades de conseguir dinero y fama rápidamente. Los ‘cantos de sirena’ que oyen estos sujetos en sus mentes ambiciosas deciden por ellos.

La ‘buena vida’, que de buena no tiene nada, es el modelo ideal que el propio sistema capitalista promueve, pero que cuesta conseguir, pues requiere de mucho esfuerzo, dedicación y tiempo. Esta, muchas veces no se logra en países como Ecuador, donde la situación social y económica es precaria y frustrante, más la crisis en la formación moral. Por otro lado, el mundo del entretenimiento, de la farándula, está poblado de superficialidades, lugares comunes, de pura ideología arribista. Perfecto caldo de cultivo para llegar a estas situaciones”.

“Siempre se quiere más”

La psicóloga Susana Osorno sostiene que los seres humanos siempre quieren más. “Cosas que según nuestro criterio son importantes y fundamentales. Las personas pueden tener una buena crianza pero, dentro de su interacción, descubren que hay aparentemente otras prioridades y formas de obtenerlas. Por eso es importante que constantemente hagan su análisis de conciencia y se percaten de qué es conveniente para su vida.

¿Realmente quiero esto para mi futuro? Analizar si estoy dispuesto a pagar el precio por algo que voy a lograr de manera inmediata. Somos seres sociales y muchas veces caemos en la comparación. Para no sentirme mal o para no sentir que me estoy quedando atrás, hago cosas de manera inconsciente y luego, cuando ya es tarde, vienen los arrepentimientos. Por ello, es importante que uno se dé cuenta de qué manera le está afectando lo que ve a su alrededor, la conducta de otros y cómo estoy tomando esa afectación en mi proceder”.

“Son mujeres que están pendientes de los likes”

La psiquiatra Julieta Sagnay da un punto de vista interesante con relación a las motivaciones de las mujeres que caen en esta vida. “Diariamente, atiendo a jóvenes que dicen que ven en el narco a una figura protectora, aquello indica la ausencia de la figura paterna en la infancia. Piensan que un hombre con dinero las debe proveer.

Quieren que les den para las uñas, la keratina, las extensiones... con el mínimo esfuerzo. En la psiquis de las jóvenes que atiendo, está que esos hombres las van a rescatar de la pobreza, del hueco en el que viven. Ellas se comparan, están pendientes de los estándares de vida en las redes sociales. Solo se fijan en los likes o comentarios que les dan o hacen. Suben fotos provocativas para recibir los elogios que no reciben en casa. Muchas han sido víctimas de abuso y quieren salir como sea de eso”.

La experta en salud mental añade: “Conocí a alguien de la farándula que se prostituía para comprarse ropa y salir en la TV. Antes era escondido, ahora ya no les importa. Si tuviera el poder, no permitiría que ninguna de ellas sea madre. ¿Qué clase de mamás van a ser? No tienen miedo a nada, a exponerse o arriesgarse. Tratan de aparentar que son libres y que no les importa, hablan como hombres, pero por dentro están rotas. Los padres están ausentes, solo están pintados. Son criadas por las pantallas, endiosan a las mujeres de esas telenovelas de narcos, quieren parecerse a ellas. Preocupa, porque esa es la generación actual y además la que se viene”.

Casi todos lo niegan

Desde siempre se ha vinculado de manera directa o indirecta a personalidades de la música, el espectáculo y el modelaje con redes delictivas. Algunos estuvieron al servicio de ciertos capos, ya sea conociendo quién era su cliente o no. Otros les han dedicado temas como la mexicana Gloria Trevi (foto), quien en los años 80 le cantó al narco Rafael Caro Quintero.

Gloria Trevi. Archivo

La Miss Universo 1996, Alicia Machado, fue acusada de mantener una relación con Gerardo Álvarez Vázquez, alias el Indio, señalado por, presuntamente, controlar el tráfico de drogas en algunos municipios del estado de México, Morelos y Guerrero.

El actor y exdiputado Sergio Mayer mantuvo una supuesta amistad con el narcotraficante La Barbie. Desmintió las acusaciones en su contra: “Si lo hubiera conocido, ¿cuál es el problema? No tengo que dar cuentas a nadie. Mientras yo no haga nada ilegal”, comentó.

La actriz Kate del Castillo, conocida por interpretar a Teresa Mendoza en 'La Reina del Sur', mantuvo una estrecha relación con el Chapo Guzmán, con quien se enviaba cartas y regalos. Quería que ella lo asesorara en la película sobre su vida y, según el Gobierno mexicano dijo en su momento, deseaba que actuara con él.

Según Fernando Rodríguez, hijo del jefe del Cartel de Medellín, Gilberto Rodríguez Orejuela, Vicente Fernández se presentó varias veces en las fiestas privadas de su padre.

Ninel Conde. Archivo

La actriz y cantante Ninel Conde, supuestamente, ha acumulado bienes a través de dinero del crimen organizado y ha mantenido vínculos con ellos.

A la cantante Jenni Rivera se le atribuyeron supuestos vínculos con el tráfico de estupefacientes, porque interpretó algunos narcocorridos. Incluso se dice que el accidente aéreo en el que perdió la vida fue a causa de una venganza por parte de capos de la droga.

Aunque el cantante Peso Pluma hace bailar y cantar a miles de personas, también despierta polémica por algunas de las letras de sus temas, en los que hace referencia a narcotraficantes como el Chapo Guzmán, a actos violentos y a drogas como el ‘tusi’, llamada cocaína rosa. Aunque muchos niegan los hechos, otros, como Paquita la del Barrio, no los esconden. “Yo he trabajado para narcotraficantes. Uno no se da cuenta hasta que llega a la fiesta”, expresó en su momento.

Voces

“Casi todas tratan de encajar en el mundo comercial, marcas, viajes... lo material que las hace sentir que sus carencias ya no existen, sin saber que están caminando al infierno. Todo por transformarse en muñecas de silicona, adornadas como arbolito de Navidad con trapos y accesorios, queriendo obtener un estilo y una clase que jamás logran”.

Soraya Guerrero, presentadora

“Siempre ha existido la plata fácil de una u otra forma. Siempre está ahí, lista para embrutecer a la gente”.

Héctor Cáceres, productor

“Es un tema que debe ser tratado con seriedad y responsabilidad. En la farándula está más expuesto cualquier caso. No es nuevo que desde reinas de belleza hasta actrices, presentadores de TV, cantantes directamente e indirectamente han tenido contacto con los tentáculos del narcotráfico. No significa que sean corruptos, pues a veces, al inicio de una amistad o de una relación amorosa, no se sabe a ciencia cierta en qué malos pasos pueden estar metidas ciertas personas.

En su biografía Sin querer queriendo, Roberto Gómez Bolaños señaló que en una ocasión él y su elenco fueron contratados por un ‘empresario’ para un show privado en una hacienda en Colombia. Después supo que habían actuado en un show organizado por el líder de un cartel. Eso, obviamente, no lo hacía parte de la organización delictiva. Ahora es más complicado, porque en redes sociales cualquiera es periodista y sabe de leyes, y con seguridad se atreve a juzgar, condenar y hasta dictar sentencia con tal de ganar likes y seguidores, que al desconocer también caen en la desinformación y declaran culpables o inocentes a quienes salen salpicados en este tema de conmoción nacional como son los casos Purga y Metástasis”.

Stalyn Ramos, comunicador

