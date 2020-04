Famosos comparten sus talentos ocultos en cuarentena

El psicólogo y escritor de libros de autoayuda estadounidense (fallecido), Wayne Dyer, tiene una frase muy conocida... “Si cambias la forma en que miras las cosas, las cosas que miras cambian” y esa es la mejor manera de visualizar los días de confinamiento por coronavirus, no verlo como un encierro, sino como una medida de protección para todos; no enfocarte en la crisis sino entender que este periodo es una oportunidad para reflexionar el tipo de vida que se ha tenido, cómo puedo ayudar a otros, en qué invierto mi tiempo, qué talentos tengo y demás.

Algunas celebridades han decidido compartir con su público habilidades artísticas poco conocidas, que pueden servirnos de ejemplo… ¿Cuál es tu talento? Que los siguientes ejemplos te inspiren...

Entrenando en papel…

Eso está haciendo la gurú del mundo fitness Sascha Barboza, quien en su cuenta de Instagram confiesa que antes de entrar en la onda del ejercicio físico amaba dibujar. Manifiesta que es autodidacta y que realizar esta actividad en los días de confinamiento la relaja, por eso decidió desempolvar hojas, lápices y borrador e hizo el retrato de su hija menor, Luna.

¿Loca por la costura?

La actriz Isla Fisher sorprendió a todos sus seguidores con una publicación que nadie se esperó... y es que la protagonista del filme ‘Loca por las compras’ está dedicando parte de su cuarentena a confeccionar vestidos para muñecas. A lo mejor este pasatiempo comenzó como un juego entre ella y sus hijas, Olive y Elula.

¡Bienvenido delantal!

Que se cuiden los cocineros españoles que han ganado estrellas Michelin, tales como Ferran Adrià Acosta, Joan Roca, entre otros… porque el cantautor Alejandro Sanz en este encierro deja a un lado el micrófono y se adueña de las hornillas. Es más hasta consejos de cocina comparte con sus followers. Pero él no es el único que descubre sus otros talentos, su hija Manuela, ha diseñado sus primeros bolsos con tela que guardaba su madre, Jaydy Michel, actriz, modelo y presentadora de televisión.

Empezó la función...

La actriz Courteney Cox, quien interpretó a la inolvidable Rachel en la serie de televisión, Friends, disfruta mucho de tocar piano, convierte la sala de su hogar en un escenario y su compañera de show es nada más y nada menos que su hija, Coco Arquette. Juzga tú mismo el espectáculo...

Banjo finale/The Great Remember pic.twitter.com/am424ScrPa — Steve Martin (@SteveMartinToGo) April 28, 2020

Entre notas y acordes

Si te han impresionado los conciertos que los artistas han difundido en sus redes sociales, la actuación musical del actor y comediante Steve Martin, no le pide favores a nadie. En su Twitter publicó un video que tituló como 'Bálsamo de banjo´. Sí, él toca este instrumento musical de particular sonido. Pero este arte no nació de la nada, pues el actor lleva más de 50 años dominando el instrumento y tiene su propia banda, The Steep Canyon Rangers.