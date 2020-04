Cuarentena: los famosos aprenden lecciones de vida

La cuarentena que se vive a causa del coronavirus le ha permitido reflexionar a algunos personajes del medio y ellos cuentan lo que esta vivencia les ha dejado. Hay lecciones aprendidas.

Fernando Villarroel, actor y director, asegura que en ese tema, la reflexión es amplia y que, entre otras cosas, ha logrado optimizar recursos, valorar el contacto humano y la relación con seres queridos.

Hemos aprendido que se puede vivir solo con lo necesario. Y también nos dimos cuenta de que muchos que están en cargos públicos no sirven para nada.

La comunicadora Renata Matamoros sufrió de cáncer. Ella asegura que ese capítulo le enseñó que la salud es lo más importante.

Y este encierro me lo reconfirma. Creo que he aprendido el valor de las cosas pequeñas, no importa los títulos, cargos o dinero que tengas, lo más importante es que esta pandemia nos demuestra que todos somos iguales y todos somos vulnerables.

Renata Matamoros