Fallece Drew Struzan, el artista detrás de los pósters de ‘Star Wars’

El legendario ilustrador estadounidense murió a los 78 años, su legado visual marcó la historia del cine

El mundo del cine y del arte perdió a uno de sus grandes referentes. Drew Struzan, el icónico ilustrador estadounidense responsable de algunos de los pósters más memorables de la historia del cine, falleció el 13 de octubre a los 78 años, según confirmó su familia a través de sus redes sociales oficiales.

La noticia fue difundida mediante una publicación en su cuenta de Instagram, donde se informó que el artista murió tras complicaciones derivadas del Alzheimer, enfermedad con la que había sido diagnosticado hace varios años.

En marzo de 2025, su esposa, Dylan Struzan, había revelado públicamente el estado de salud del ilustrador, quien ya no podía pintar ni firmar sus obras debido al avance del padecimiento.

¿Quién fue Drew Struzan?

Struzan nació el 18 de marzo de 1947 en Oregon City, Estados Unidos, y estudió en el ArtCenter College of Design en California. Su talento lo llevó a convertirse en un referente absoluto del arte cinematográfico, con un estilo hiperrealista que combinaba luz, emoción y narrativa visual en una sola imagen.

A lo largo de más de cuatro décadas de carrera, Struzan creó más de 150 carteles cinematográficos, entre ellos los de Star Wars, Indiana Jones, E.T. el Extraterrestre, Volver al Futuro, Blade Runner, Los Goonies, Harry Potter y la piedra filosofal y Sueños de libertad (The Shawshank Redemption). Su trabajo definió la estética visual de la era dorada del cine de los años 80 y 90.

Aunque se retiró oficialmente en 2008, Drew Struzan continuó colaborando esporádicamente en proyectos especiales, entre ellos ediciones conmemorativas y exposiciones de arte. Su obra trascendió las pantallas y marcó a generaciones de artistas y fanáticos que encontraron en sus ilustraciones la magia del cine condensada en un solo cuadro.

Just learned that Drew Struzan can no longer paint anymore, as his Alzheimer's has progressed. What an incredible legacy that captured every generation... pic.twitter.com/imnrx5TLwX — Del (@TheCartelDel) June 4, 2025

En redes sociales, colegas y cineastas expresaron su pesar. El director Guillermo del Toro lo describió como “el pintor de los sueños del cine”, mientras que fanáticos de todo el mundo compartieron imágenes de sus pósters más emblemáticos acompañadas del mensaje: “Gracias por pintar nuestra infancia.”

El legado de Drew Struzan permanecerá inmortalizado en cada una de sus creaciones, recordándonos que el arte también puede contar historias que perduran más allá del tiempo.

