Fabiola Véliz: "Acepto que debí ser más sabia"

La presentadora Fabiola Véliz (30) salió del programa 'Faranduleros' durante la cuarentena. Luego de aquello fue uno de los talentos que reclamó sus derechos laborales. Algunos de sus excompañeros de Canal Uno y cierto sector de la prensa la cuestionaron al afirmar que luego de conseguir su objetivo dio un paso al costado.

Hay personas a las que prefiere no mencionar. Nació en Vinces. Hace 8 años debutó en la TV en 'Calle 7'. Está casada con Jorge Cruz y tiene dos hijos, Renzo y Victoria.

Ha estado en el ojo del huracán desde que salió de esa empresa.

Casi cinco años estuve en 'Faranduleros'. No he buscado estar metida en escándalos. Creo que la pandemia nos dejó sensibles a todos.

¿En algún momento se sintió muy vulnerable?

Cuando la cuarentena inició la tomé a la ligera, pero después ya no. En casa se quedó mi abuelita, Ángela era una gran responsabilidad porque es parte de uno de los grupos vulnerables. Además mi hijo Renzo se enfermó del síndrome de Kawasaki. Fueron los peores días de mi vida. Empezó a morir gente en Guayaquil, eso se sumó a la salida de Canal Uno.

Luego se dieron manifestaciones para que se cancele lo que se tenía pendiente. No podía dormir, tuve que tomar pastillas. Me dio un colapso nervioso. Me cambió la pandemia en todos los sentidos. Me descontrolaron algunas situaciones. Aunque he aprendido a manejarme, una de las herramientas que estoy aplicando es la lectura. Gracias a Dios no nos enfermamos con COVID-19. Al principio salía a hacer compras, luego todo lo pedíamos a domicilio.

A usted la han criticado diciendo que le dio la espalda a sus excompañeros luego de lograr su objetivo, es decir que le paguen lo pendiente.

Hubo mucha mala información durante el proceso, dijeron de todo, para salir bien parados muchos y dejarme mal parada a mí. Llegué a un acuerdo en el cual preferí perder un dedo y no la mano. Mi esposo Jorge tenía razón cuando me dijo que arregle por mi cuenta y no me una a nadie. Lastimosamente no lo escuché. Ese fue mi gran error. Acepto que debí ser más sabia.

Además la cuestionaron porque afirmaron que no tiene título universitario.

No es cierto, estudié en el Tecnológico Espíritu Santo. Allí obtuve el título de Tecnóloga de Comunicación Social con mención en Relaciones Públicas. Sacaré la licenciatura, el 11 de septiembre iniciaré clases, después haré una maestría.

¿Considera que estar involucrada en ese problema afectó su imagen?

No creo que esto afectó mi imagen porque solo reclamaba lo justo, mi trabajo. La gente lo sabe. No he querido hacerle daño a nadie. Incluso de dos canales me llamaron para apoyarme. Aprendí que por sobre todas las cosas está el bienestar de mi familia.

A Eduardo Andrade le han dicho de todo, desde traidor hasta que regala su trabajo porque regresó a 'BLN'.

Nadie sabe lo de nadie, nadie sabe el trasfondo de las situaciones ni de la vida de los otros. No conocemos a qué acuerdo o arreglos llegó con el canal.

Dejando a un lado los dimes y diretes en los que ha estado involucrada, ¿qué hará ahora laboralmente?

Estoy dedicada a la venta de productos naturales, además de pastillas para bajar de peso. Tuve un negocio de pestañas, era una sociedad, pero no funcionó. Se ‘cocina’ un proyecto online con el productor Héctor Cáceres, se trata de 'Faranduleros'.

Nos reunimos con el equipo del espacio de Canal Uno que ya no trabaja ahí: ‘El Pez Gordo’, Lidia Cristina, ‘La Conchuda’, Mauricio Altamirano, Christian Albán y yo. Los presentadores serán ‘El Pez’, Mauricio y yo. Se emitirá por TV Digital. Al Cuy ya no le interesa ser reportero. Primero hay que vender el programa.

¿Extraña la TV?

Mucho. El 15 de marzo fue mi última aparición. Tengo 8 años en televisión. Primero estuve en 'Calle 7', luego en 'Estas secretarias' y 'Nina'.

¿Le atrae lo digital?

La televisión digital no me hace ni más ni menos. Esas plataformas generan mucho interés, son otra alternativa. Hay personas que no tienen tiempo de ver canales de TV abierta. Ahora pueden ver lo que quieran a la hora que quieran y en el lugar que estén.

¿Volvería a actuar?

Soy madre y mis hijos son primero, ellos me necesitan. Por el momento, no. Tal vez más adelante, cuando estén más grandes.

¿La familia se agrandará más?

No me ligué, pero ya no quiero más hijos. Suficiente con Renzo y Victoria. Jorge se hará la vasectomía. Tiene dos hijos más de compromisos anteriores. Ya no trabaja en TC, salió por un proyecto propio, pero no le fue bien. Ahora labora de gerente de marketing en la Academia Naval Almirante Illingworth.

Se la ha visto haciendo ejercicios en las redes sociales…

Aprovechando la cuarentena me dieron ganas de entrenar. Los entrenamientos personalizados online son caros. Me uní con una atleta, Adriana Lastra, para ofrecerlos a mis seguidores. La gente en casa comenzó a subir de peso. Mi Instagram es un medio para practicar ejercicio gratuitamente. Hago las preguntas que las amas de casa quisieran hacer.

Me encanta porque mantengo contacto con el público, me hacía falta. El ejercicio me ayudó a liberar el estrés, me sacudí la depresión. No solo lo hago por estar en forma, sino por la parte emocional.

Muchas madres han colapsado con las clases virtuales de sus hijos.

Ahora soy madre a tiempo completo, me ayudan a ser más creativa las clases virtuales. Renzo las recibe, no le mandan deberes, pero sí a tener listos los materiales con los cuales trabajarán. Espero que el próximo año vuelva todo a la normalidad.

Él es hiperactivo, necesita compartir con otros niños para desahogar esa energía. La cuarentena nos agarró en Guayaquil, sino nos habríamos ido a Vinces. Con mi esposo analizamos la posibilidad de irnos a vivir allá. Él trabaja de manera virtual. No nos movimos por los proyectos que me ofrecieron.

Considera que los guayaquileños están listos para volver a la normalidad, luego de lo vivido…

Jóvenes y mayores no se cuidan, ese es el problema. Los ancianos salen sin tomar precauciones. Es un tema de educación y a las personas adultas les cuesta entender y educarse. Agradezco a Dios que mi papá (Fabio) no sea de la tercera edad. Tiene un carácter difícil, no lo habría podido controlar.

En una palabra

Canal Uno:

Experiencia.

Gabriela Guzmán:

Cariño.

Jorge Cruz y sus hijos:

Mis amores.

Yuribeth Cornejo:

Sin comentarios.

Vinces:

Mi tierra.