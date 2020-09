Carlos José Matamoros: La hija mayor se lo llevará a Las Vegas

María Gabriela Matamoros Salazar (24) se llama la hija mayor del presentador Carlos José Matamoros. Ella vive en Kansas City, Estados Unidos y vino a Ecuador para visitar a su popular padre.

Aprovechará las semanas que permanecerá en Guayaquil para ir a la playa y compartir con su familia paterna.

“No se puede quedar mucho tiempo porque comenzará en otro trabajo. Se tomó unos días para ella. Me sorprendió porque me invitó a Las Vegas en noviembre. Ya compró los pasajes. No es nuestro primer viaje juntos”, cuenta emocionado.

La primogénita de Carlos José hizo pública su orientación sexual en redes sociales en 2017. Él siempre la apoyó y como su progenitor lo único que le importa es que su ‘niña’ sea feliz. Es fruto de su relación con María Fernanda Salazar.

En lo laboral, con uno de sus exjefes Héctor Cáceres, conocido como el ‘Pez gordo’, está ‘cocinando’ el proyecto ‘La hora de Matamoros’ por Facebook. Trabajaron juntos en RTS y Canal Uno.

“No quiero estar vago, es algo pequeño, pero atractivo. Estamos tratando de vender el programa, sabemos que no es sencillo. Ya están las promociones. Esto me ayudará a pagar las manutenciones de mi hijo”, sostiene.

En agosto, él se presentó en uno de los juzgados de la Unidad de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia en el sector de La Florida para solicitar una rebaja en la pensión alimenticia de Carlos de 16 años.

Hasta ese mes estaba pagando mensualmente 700 dólares. Pero debido a que se encuentra sin trabajo desde noviembre del 2019, cuando salió de Canal Uno, pidió que se disminuyera esa cantidad y logró una rebaja de 400 dólares.