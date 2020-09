Sofía Caiche sufre para amamantar a su hijo recién nacido

La actriz Sofía Caiche, que alumbró de emergencia a su hijo Savash a las 33 semanas de gestación, dice que casi no tiene leche materna.

El pequeño que nació prematuramente el sábado 22 de agosto, todavía sigue en terapia intensiva.

“Continúa evolucionando favorablemente, ahora el problema soy yo. ¿Qué puedo tomar o hacer para producir mucha leche materna? Me sale muy poca, estoy alimentando a mi bebé por sonda, pero no me sale mucha. Aquello me hace sentir impotente y estresada”.

La también presentadora del programa ‘Al descubierto’ de VitoTVO admite sentirse cansada. "Parece que el tiempo se detuvo, ya no sé diferenciar qué día estamos. Estoy aquí por algún propósito”.

Sus seguidores y gente del medio le envían mensajes de ánimo, esperanza y fe a través de las redes. Una de ellas, la presentadora deportiva de TC María José Flores, quien espera a su segundo bebé, comenta: “Mi amiga valiente y guerrera siempre te lo he dicho, todo va a estar bien y pronto tendrás a tu bebito en casa".

La abuela de Savash, Grace Romero, explica que el problema ha surgido porque como el niño todavía no le mama los senos a Sofía, no hay el estímulo. "Está con mangueras. Se compró la pezonera para ayudarse, pero no le saca el suficiente líquido. Siempre tuvo bastante leche, así pasó con los otros niños, Piero y Renata. Decía bromeando que era una vaca lechera, ahora en cambio, se saca con las manos y nada. Los pechos los tiene con moretones”.