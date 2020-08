Sofía Caiche: "Mi hijo tiene que salir del estado delicado en el que está"

El sábado 22 de agosto, la actriz Sofía Caiche debió ser sometida a una operación de emergencia en la semana 33 de embarazo y por ello se adelantó el nacimiento de Savash, su tercer hijo y fruto de su relación con el búlgaro Tihomir Tihomirov.

La causa de esta intervención antes del tiempo previsto, ya que el niño debía nacer en octubre, fue porque la actriz se quedó sin líquido amniótico. Aquel que se encuentra dentro de la bolsa donde está el bebé. Este lo protege y es importante para el desarrollo de algunos de sus órganos, como los pulmones y el sistema gastrointestinal.

La presentadora del programa ‘Al descubierto’ pasó en cama el reciente feriado de agosto. Tenía náuseas y no le provocaba comer nada, además dijo que estaba desesperada por parir porque se sentía pésimo.

No era la primera vez que se quejaba de molestias. Ya lo había hecho antes en las redes sociales. “Ha sido horrible, a diferencia de los otros embarazos (Piero y Renata). Tengo malestares casi todas las noches, me levanto a vomitar y me dan calambres”, comentó en una reciente entrevista.

El jueves 20 fue internada de urgencia y el lunes 24 reapareció en las redes sociales para pedir oraciones por la salud de su niño. “Mi hijo tiene que pelearla y salir del estado delicado en que está, ahora se encuentra en terapia intensiva y viviré pegada a su lado. Se vienen días indefinidos”, añadió.

En 2018, Sofía se redujo el estómago. En días anteriores, su progenitora Grace Romero expresó que su hija tenía anemia. “Ella siempre siguió las recomendaciones de su doctor y todos los meses se ponía los sueros vitamínicos, no presentó problemas, pero a una mujer embarazada, el niño le consume todo”.