Mariela Viteri vuelve con su expareja y prefiere que nadie opine de su relación

Mariela Viteri está enamorada, pero no se trata de una nueva pareja en la vida sentimental de la presentadora y empresaria. Volvió con Lev Ingerman con quien ha mantenido una relación de idas y venidas desde hace más de dos años.

Ellos disfrutaron muy acaramelados de un evento el último fin de semana de agosto. Los primeros sorprendidos fueron sus amigos más cercanos y la prensa rosa.

La razón principal es porque tras una cena en diciembre del 2019 en la que los comunicadores junto a Mariela y Lev celebraron la Navidad y la llegada del 2020, la pareja finalizó su relación que siempre se mantuvo bajo perfil. Entonces se supo que el rompimiento se debió porque él tiene fama de galán.

En la cena navideña en su casa. archivo

“Me cayó como un balde de agua fría la noticia, no sabía que había regresado con Lev. Siempre ha sido muy hermética con este tema. No sé qué tiene que la ha cautivado, tal vez porque es un hombre muy culto”, manifestó el presentador Miguel Cedeño.

Mientras que el productor Marlon Acosta prefirió no opinar, pero también le causó asombro que la pareja volviera a darse una nueva oportunidad.

Otra de las comunicadoras que asistió a la cena navideña es la reportera Priscilla Tomalá quien indica: “Le escribí porque quería más detalles para comentar la información en el segmento 'Para la oreja' de 'De casa en casa', de TC, pero no me respondió. Sé que no quiere que nadie opine de su relación”.

La presentadora con Prisicilla Tomalá. archivo

A decir de Mónica Buchelli “es la forma de ser de Lev” la que ha conquistado el corazón de la propietaria de radio Fuego y revista Mariela.

Según algunas fuentes, su círculo íntimo de amistades no está de acuerdo con este romance, pero la manabita es una mujer adulta que en diciembre cumplirá 52 años y sabe lo que le conviene o no. Estuvo casada con Jaime Andrés Trujillo y Ricardo Mórtola. Ambos fallecieron.

Ni Mariela ni Lev recuerdan a dónde se conocieron. En una ocasión él comentó que ella lo entrevistó en radio Fuego. Es ecuatoriano y mayor a Mariela. No profesa su misma religión (evangélica) y pertenecen a mundos opuestos en lo profesional.