Ministro exige renuncia y activa investigación tras muertes en Hospital Universitario

El ministro de Salud, Jimmy Martin, informó las acciones que se tomarán ante la reciente crisis en el Hospital Universitario de Guayaquil.

El ministro de Salud, Jimmy Martin, se pronunció públicamente a través de su cuenta en X (antes Twitter) frente a la crisis en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital Universitario de Guayaquil. En un mensaje afirmó: “La vida de nuestros niños está por encima de todo y de todos”.

Ante la reciente alerta epidemiológica que reportó 12 muertes neonatales -no serían 18, según la institución-, de las cuales solo dos se atribuyen a una infección por Klebsiella Pneumoniae productora de carbapenemasa, bacteria resistente y peligrosa para recién nacidos con defensas bajas, Martin anunció medidas inmediatas para esclarecer los hechos.

El titular del Ministerio de Salud Pública solicitó la renuncia del gerente del hospital y ordenó el despliegue de un equipo especializado para investigar a fondo la situación. Además, comprometió apoyo psicológico para las familias de los dos neonatos fallecidos por causas infecciosas.

1. La renuncia del gerente del hospital.

2. Desplegar un equipo de especialistas en el lugar e iniciar un proceso de investigación sobre el caso.

Hospital Universitario niega que exista una contaminación masiva

El hospital, por su parte, negó que exista una contaminación masiva en la UCIN y desmintió las denuncias virales que apuntaban al fallecimiento de 18 recién nacidos por infecciones.

Según su comunicado, los informes epidemiológicos y resultados microbiológicos descartan fallecimientos generalizados por contaminación. También rechazaron rumores sobre el uso indebido y la reutilización de insumos médicos.

Desde el inicio de la alerta, el Ministerio de Salud implementó estrictos protocolos: reubicación de neonatos, desinfección profunda de áreas, monitoreo constante y acompañamiento de infectólogos para fortalecer el control antimicrobiano.

“El compromiso del Ministerio es que situaciones como esta, en la medida de lo prevenible, no vuelvan a ocurrir”, concluyó el ministro Jimmy Martin, quien también expresó su solidaridad con las familias afectadas.

