Marián Sabaté le regalará una chaqueta al actor Fernando Carrillo por su boda

El enlace del actor venezolano Fernando Carrillo (54) y su novia María Gabriela Rodríguez (24) está previsto para el 16 de diciembre en el hotel santuario Bufo Alvarius en Tulum, México. En la visita del protagonista de 'Abigaíl' a Ecuador en 2018, Marián Sabaté, una de las invitadas, lo conoció.

“Nos caímos súper bien, él también conoció a Kikín Mero, mi expareja, pero él no irá. En esta ocasión me acompañará mi mánager, Valeria Nuques. Será una experiencia de ensueño porque está previsto un rito con chamanes, además se desarrollará una ceremonia evangélica, relajada y sin zapatos.

Me encanta la Riviera Maya, por fin la conoceré. El pasaje me lo pagará un amigo, Adonis, quien me lo ofreció, también es amigo del asesor Marco Tapia, quien es otro de los convocados”, cuenta.

Los invitados vestirán de blanco. “Me gustaría un traje pintado con flores, como girasoles, y lunas, además que lleve los nombres de los novios, creo que sería un bonito detalle”.

Marián no irá con las manos vacías, les llevará a ambos chompas personalizadas y pintadas, “a quien lo tiene todo no les puedes dar nada más”.

Se irá cuatro días antes de la boda para recorrer las playas. “Era lo que necesitaba después de la pandemia”, asegura. Antes de este viaje tiene programado otro a España para visitar a familiares y amigos de la infancia. También estará en Italia.