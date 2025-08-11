Carta de lector|Servicio deficiente a pacientes en centros hospitalarios peninsulares

Hoy en día debe transformarse un servicio público pobre en uno hospitalario y digno. Quienes acudimos a hospitales y subcentros salimos apenados por el maltrato de personal no capacitado en atención al cliente. Asistí a un hospital salinense donde, pese a la urgencia, una persona insensible me hizo esperar mientras el dolor me sobrecogía. Debí retirarme, pues suelen hacer esperar indefinidamente a los pacientes. Se trata de tratar bien a quienes, como pacientes, ya ejercemos bastante paciencia. Luego caminé con dolor hacia un subcentro, pero no había nadie. La persona encargada nunca llegó, seguramente estaba almorzando o conversando tranquilamente. ¿Qué sugiero? Que se capacite y oriente al personal para que los pacientes sean bien tratados y no maltratados por un servicio hospitalario paupérrimo, que nos obliga a retirarnos con dolencias. ¿Qué pasaría si les avisan que el Ministro de Salud llegará en minutos a inspeccionar? ¿Ahí sí se preocuparían? Los médicos deben aprender no solo a enviar a esperar, sino a hacerlo con empatía, buen humor y una sonrisa, que hacen la espera más llevadera. Señor ministro de Salud: oriente a las subsecretarías para capacitar al personal y evitar exponer al público a trabajadores no calificados que maltratan a quienes aún confiamos en un servicio hospitalario de calidad. ¿Por qué no existe ese servicio de buen nivel? Simple: no hay personal calificado. Solicito que se capacite adecuadamente a quienes atienden al público. ¿Es mucho pedir o es un pedido justo?

Eduardo E. Jiménez