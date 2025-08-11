Expreso
  Cartas de lectores

Cartas de lectores | Seguimos con la lucha

Comité Pro Construcción mantiene firme la lucha por un hospital del IESS en Cayambe y Pedro Moncayo pese a críticas

Salmos 27:14... Aguarda a Jehová; esfuérzate, y aliéntese tu corazón; sí, espera a Jehová. Reina-Valera. 1960. Seguimos con el objetivo, Hospital del IESS para Cayambe y Pedro Moncayo, en el trayecto aparecen opositores que minimizan la gestión, desvalorizan la lucha de tantos años. Solo quienes están en los zapatos del Comité Pro Construcción entenderán el costo pagado, esfuerzo con plata y persona; pese a los obstáculos no desisten en el empeño de bendecir al prójimo. Hay una necesidad médica insatisfecha y pocos son los que están en la línea de batalla; muchos son espectadores. No dejaremos de hacer lo correcto aunque se opongan. Creemos que la posibilidad se hará realidad con determinación. Aunque haya críticas, no se deje vencer por el desánimo. Un día veremos el fruto del sacrificio, el hospital construido. ¿Por qué se oponen y no apoyan? ¿Quiénes están luchando por el bien de los demás? ¿Deja de hacer lo correcto porque lo critican? No hay batalla sin pelea y nuestra actitud será determinante; la lucha continúa, no desistimos ante las adversidades, tenemos una meta por alcanzar. 

Agustín Romero

