Expreso Playlist: Lolabúm regresa enojado y más experimentales

En los estrenos de esta semana el rock es el género predominante. Lolabúm, Érick Mujica y Black Sun ponen su cuota artística con canciones potentes y mucho que decir.

La guayaquileña Ceci Juno tiene la canción más íntima y emotiva, y pone el lado romántico a esta lista de reproducción. Bryan Paladines publica su segundo sencillo al estilo del surf pop y Diana Ávila se estrena en el mundo de la música con su single Ya no estás. ¡Ponle play!

Penitas - Lolabúm

La banda quiteña regresa a la escena musical con el primer sencillo de los dos álbumes que tiene programados para este año. Penitas muestra la experimentación y el crecimiento que han tenido como agrupación. La crítica política estará más presenta que nunca. Además que viene acompañado de un videoclip cargado de la energía en escala de este tema rock-pop, que además tiene fusión de elementos sonoros de la chicha, bossa nova, vaporwave y hip hop.

Fuego - Érick Mujica

El cantante y presentador de televisión afinó nuevamente sus guitarras para este sencillo titulado Fuego. La canción es la primera que pone en plataformas luego de su disco Cucos. "Cada sentimiento que experimentamos en este tiempo es más intenso que nunca, los buenos y los malos", es la frase que explica el tema según un comunicado.

Resist - Black Sun

El hard rock y metal de la banda guayaquileña se renueva con su single Resist. El tema forma parte de Silent enemy, el próximo álbum de los roqueros. En esta ocasión contaron con la participación de la reconocida cantante finlandesa Netta Laurenne quien ya colaboró con la banda en su éxito Let me be del disco predecesor The Puppeteer.

San Lorenzo - Bryan Paladines

En estos meses en confinamiento es posible que lo que más extrañe sea la playa. San Lorenzo, el tema del manabita Bryan Paladines, se la llevará a donde usted esté. El tema tiene esta buena onda de la música costera pero cierto rasgado de guitarra eléctrica que lo vuelve más roquero. Este es el segundo sencillo de la carrera del intérprete radicado en Quito.

Entre mis venas - Ceci Juno

Ceci desempolvó todas las fotos guardadas de su habitación y a modo de animación, nos cuenta en pequeñas escenas su día a día. Así se ve el video clip de Entre mis venas, una canción que habla relación con la música y la vida. La producción y mezcla estuvo a cargo de Sebastián Barnion y el mastering fue hecho por Santiago Salazar.

Ya no estás - Diana Ávila

Diana es una artista emergente pero con una voz brillante. Su balada Ya no estás, es el segundo corte musical que pone en plataformas. Su anterior single fue Solo tú. La viola, el violonchelo y el violín le ponen el toque clásico a esta canción llena de sentimiento.