Expreso Playlist: Los Corrientes siguen tocando desde caleta

La música no para. Esta semana hay cuatro nuevos estrenos nacionales con variadas propuestas y géneros, tres de ellos pertenecientes a la música alternativa. La creatividad sigue su cause pese al paro que ha provocado la crisis sanitaria y es el arte el que mantiene a flote y ligero los días de confinamiento.

Dale play a sus canciones y agrégalos a tu playlist favorito.

La Muerte - Los Corrientes

La banda guayaca estrenó una canción compuesta por Geraré llamada La Muerte. Esta sesión acústica fue grabada por individual en las casas de cada uno de Los Corrientes. El video clip que se puede ver en el IGTV de la agrupación contó la dirección del cineasta ecuatoriano Josué Miranda y la coordinanción de Michelle Prendes. Los músicos preparan su primer concierto virtual para este sábado 26 de junio a las 22h00. Las entradas están a la venta en www.meet2go.com.

Comodín - Amantina

"¡Qué buen trip!" es el comentario más común junto al vídeo de Comodín, el nuevo proyecto musical de Daniel Sorzano, exvocalista de Les Petits Bâtards. La canción tiene una letra entre pesimista y realista. De alguien que acepta estar en el limbo. La fotografía, edición y arte fue hecha por Nicolás Sorzano y Amantina.

Separated by the sea - Sara Ontaneda

Desde su departamento en Nueva York, la cantante guayaquileña grabó su último videoclip Separated by the sea. La canción fue escrita por Sara y trata sobre cómo algunas veces, por cuestiones de trabajo o por cumplir metas, no les prestamos suficiente atención a nuestras relaciones personales. El clip dirigido por Génesis Castillo está envuelta en un ambiente de nostalgia e intimidad. Es el tercer sencillo del álbum Experimento.

Viendo Que Subes - Maga Córdova

Cuando las relaciones de pareja no han terminado del todo siempre queda la esperanza de volver a sus redes sociales y estar pendiente de sus publicaciones. De esto va el nuevo sencillo de la guayaquileña Maga Córdova. El videoclip es una recopilación de los tras cámaras de sus presentaciones en el año 2019.