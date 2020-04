EXO: la banda de k-pop y sus momentos más importantes

EXO fue formado en el 2011 por la empresa SM Entertainment, en un principio con 12 integrantes divididos en dos grupos de seis: EXO-K (korean) y EXO-M (mandarín). La idea inicial consistía en que ambos cantaran los mismos temas, pero en sus idiomas originarios. Finalmente el productor Lee Soo Man decidió ese mismo año que solo se llamaría EXO.

¿Qué significa EXO?

El nombre proviene de EXO Planet que para la banda es el nombre del planeta el que provienen. En inglés, el nombre viene del término Extra Solar Planet ( Planeta Extra Solar)

El primer álbum completo: ' XOXO'

Dos años después del lanzamiento de sencillos como 'What is love' y 'History' que se ubicaron en la lista de China's Sina New Singles Chart y presentaciones para promocionar a los integrantes del grupo, en junio del 2013 publicaron su primer álbum completo, XOXO, tanto la versión coreana como la china. En menos de una semana el álbum se ubicó en el primer puesto en World Albums de Billboard Chart. Vendieron 300.000 discos y 130.000 copias.

Sus canciones más reconocidas

'Growl', cuyo lanzamiento fue en 2013, alcanzó el tercer puesto en el Billboard Korea K-Pop Hot 100 y el segundo en Gaon's Singles chart.

En el 2015 publicaron 'Call Me Baby' del álbum EXODUS. El sencillo ocupó el puesto número 1 en las principales listas de música de Corea.

La canción 'Love Me Right', de 2015 en el álbum homónimo, se posicionó en primer lugar en los charts en tiempo real en MelOn, Mnet, Bugs, Olleh, Soribada, Genie y Naver Music.

A una hora de su lanzamiento, 'Monster' (2017, del álbum 'EX'ACT') logró el primer lugar en varias listas nacionales incluyendo MelOn, Genie, Soribada, Olleh Music, Mnet, Naver Music, Bugs Music y Monkey3.

Las polémicas nunca faltan

Entre el 2014 y 2015 salieron tres integrantes del grupo salieron de EXO y no en las mejores condiciones.

En 2014, Kris puso una demanda contra SM Entertainment. Aseguraba que era presionado injustamente, violaban sus derechos civiles y restringían su libertad.

Luhan también interpuso una demanda pues quería terminar su contrato por razones de salud. Él aseguraba que los miembros chinos de EXO eran maltratados y tenían menos oportunidades de trabajo.

Tao sufrió una lesión en el tobillo que le impedía presentarse y la productora no se iba a hacer cargo del tratamiento, por lo que se negoció su salida de una manera pacífica.

Desde ese entonces, EXO tiene solo 9 miembros: Su Ho, Baek Hyun, Chen, Chan Yeol, Kai, Se Hun, Lay, Xiu Min, D.O.

Las producciones audiovisuales

En el 2015 protagonizaron un mini drama llamdo EXO Next Door en la que cuenta la historia de la protagonista Yeon Hee, una chica extremadamente tímida y el encuentro con Exo al convertirse en sus vecinos.

El 11 de noviembre del mismo año EXO sacó a la luz 'Lightsaber', una canción colaborativa para Disney promocionando la película Star Wars: The Force Awakens (La Guerra de las Galaxias: El Despertar de la Fuerza) en Corea del Sur.

En noviembre del 2019 salió su sexto álbum llamado 'Obsession' con 10 canciones, este ocupó el primer lugar en las listas de álbumes principales de iTunes en 60 países diferentes. El videoclip oficial salió en enero del 2020 y actualmente cuenta con más de 76 millones de visualizaciones.