BTS, la banda del momento en cinco claves

Los números demuestran que no hay un artista más grande en la actualidad que BTS. Su nombre es sinónimo de éxitos y de récords. La banda surcoreana creada en 2013 está integrada por Jin, Suga, J-Hope, RM, Park Ji-min, V y Jungkook.

En Ecuador. La mitad del mundo también tiene a sus Army, como se autodenominan sus fanáticos. En Facebook su club de fans oficial BTS Ecuador tiene más el 30 mil seguidores. La página funciona a la par como un noticiero digital de los pasos de los chicos. Su participación en el show de Jimmy Fallon (foto) es uno de los principales temas.

Nuevos proyectos. Este año, el grupo se reinventó. El 17 de febrero lanzará su nuevo disco, aunque previamente publicó EGO, una canción que en tan solo un día consiguió más de 17 millones de reproducciones. Lenzo Yoon, ejecutivo de BigHit, compartió que tiene planes para innovar su oferta dentro de la industria K-pop, por lo que habrá sorpresas. Entre ellas, que los chicos den clases de coreano por redes sociales para que todos entiendan su idioma.

Su historia. Entre 2013 y 2014 su debut fue moderado. Japón y Corea apenas los estaba conociendo, pero los chicos consiguieron el repunte esperado un año después con su canción 'The most beautiful moment in life'. Con ella la banda entró en la lista de Billboard 200. De allí todo fue en ascenso. Ellos pertenecen al sello Big Hit Entertainment.

En las redes. El grupo surcoreano cuenta con 25.2 millones de suscriptores en su canal de Youtube, en su Instagram tienen 22.3 millones de seguidores y en Twitter 18.7 millones, aunque tienen varias cuentas oficiales. Todos los perfiles sociales personales son manejados bajo la tutela de su compañía discográfica.

Sus integrantes. BTS es una agrupación numerosa desde el punto de vista occidental, pero promedio para Ios surcoreanos. Está conformada por siete bailarines y cantantes.

* RM es su vocalista y líder. Es el más reconocido en el mundo anglosajón gracias a su fluido inglés.

* Ji-min es el más bajo de todos y uno de los más atléticos.

* J-hope es considerado un gran bailarín. Antes de su llegada a BTS bailaba en la calle.

* Jin, además de cantante y bailarín, está graduado en cine y teatro. Se ha declarado gran amante de la cocina. Tiene su propio canal de recetas.

* V tiene en el modelaje uno de sus trabajos principales a la par del grupo. Es un apasionado saxofonista, amante del jazz y el soul.

* Suga era rapero callejero antes de BTS. Vendía letras para apoyar económicamente a su familia.

* Jungkook es actor y deportista destacado. También se ha involucrado como productor.

La gran influencia de BTS a nivel mundial los ha convertido en los representantes más importantes de la música y cultura de su país, y tienen a los fanáticos más apasionados. Ni el idioma ni la distancia han hecho que sus seguidores latinos les nieguen su apoyo. Por eso se espera una sorpresa para este lado del mundo con una nueva gira que tiene fechas secretas.